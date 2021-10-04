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樹杞樹根裸露如美女細腰豐臀　山友笑稱：10多年身材完全沒走樣

▲魚池鄉一株「樹杞」樹根裸露，狀似美女背面的腰臀和長腿。（圖／李芳榮提供）

▲魚池鄉一株「樹杞」樹根裸露，狀似美女背面的腰臀和長腿。（圖／李芳榮提供）

記者高堂堯／南投報導

山中驚現「樹精」化身為美女魅惑登山客？南投魚池鄉五城村一處林道，近日被山友發現有老樹的一條樹根自邊坡向外裸露，又向下分岔為二，外型狀似美女的細腰、翹臀和長腿，山友笑稱「身裁完全沒走樣」；生態專家指出，該老樹為一株「樹杞」，10多年前就因土坡崩落而裸露樹根，因根系強健，多年來樹身都沒有變動，才會一直維持令人遐想的姿態。

沈姓民眾上月底前往該處林道健行，意外發現上述老樹神似美女下半身的外露樹根樣貌，竟然10數年如一日，莞爾之餘，拍照後PO上個人臉書，直呼「逛逛林道，又遇到老朋友；真佩服10多年來，身裁全沒走樣…」。

▲魚池鄉一株「樹杞」樹根裸露，狀似美女背面的腰臀和長腿。（圖／沈姓民眾提供）

▲魚池鄉一株「樹杞」樹根裸露，狀似美女背面的腰臀和長腿。（圖／沈姓民眾提供）

網友見狀也都熱烈討論：「腰瘦喔！」「性感！」「這個是什麼樹那麼會保養。」也有人歪樓：「您去叫她穿（褲子），不然警察要來開單子了」、「我以為裹了紗布」。

埔里地區資深生態解說員李榮芳解釋，該老樹的樹種為台灣常見的樹杞，該株樹根在10多年前即因邊坡土石崩落而裸露，今年因梅雨等因素，崩落範圍還略有擴大，但其根系強壯，不斷往坡深入，甚至稍有長大，不過仍維持著猶如美女的翹臀和身形。

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