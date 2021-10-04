擁三潭二溪水資源　南投獲設全國首個戶外教育及海洋教育中心

▲全國第一個戶外及海洋教育中心於草屯國小揭牌。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

教育部自110學年度起，整合過去專責且獨立的戶外教育及海洋教育資源，並計畫成立中心統籌規劃，經南投縣政府以「從投出發、三潭二溪、湖海一家、放眼世界」為發展願景來積極爭取，全國首個「戶外教育及海洋教育中心」落腳在不靠海的「內地」南投，未來將推動全縣戶外及海洋教育工作，讓學生在相關活動選擇、知識和技能學習上更具多樣性及趣味性。

南投縣戶外教育及海洋教育中心上月30日在草屯國小舉行揭牌儀式，副縣長陳正昇、縣議員蔡銘軒、縣府教育處長陸正威、農業處副處長林美珠、草屯國小校長陳文燦等多位校長，以及海洋大學海洋教育中心、台大實驗林管處、日月潭國家風景管理處、參山國家公園管理處等單位代表都出席參加。

▲▼全國第一個戶外及海洋教育中心於草屯國小揭牌。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，該教育中心目前整合了中華青少年教育協會、救國團活動中心、魚人立槳SUP體驗中心、梅庄休閒渡假中心、東峰莊園、妮娜巧克力夢想城堡觀光工廠、豐年靈芝菇類生態農場、水鏡農莊休閒農場、本草自然生技園區等單位，未來將推出多種不同的體驗課程；業者也到場設攤，提供攀樹、野營、立槳、認識生態植物等各種產業展示，吸引許多小朋友排隊體驗。

陳正昇表示，南投縣雖然不靠海，但擁有日月潭、鯉魚潭、麒麟潭、烏溪、濁水溪等「三潭二溪」及觀光休閒產業等資源，可供規劃各類課程，而攀爬、立槳、划船都是未來體育活動的新焦點，目前興建中的日月潭水訓中心將為立式滑槳及划船培養更多人才，他感謝教育部讓南投草屯國小搶得「頭香」，未來中心會結合各鄉鎮不同的生態與資源推出更多元的課程。