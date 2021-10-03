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陸水庫溢洪道被當「網紅泳池」　男童撿眼鏡「瞬間沖走喪命」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「十一」長假啟動，各地景區都擠滿了遊客，但河南禹州一處「網紅水庫」卻傳出悲劇，一名男童10月1日下午在該處戲水時，意外被大水沖走，隔日上午被尋獲時已經身亡。

▼水庫溢洪道變成網紅打卡基地。（圖／翻攝微博）

▲▼陸水庫溢洪道被當「網紅泳池」　男童撿眼鏡「瞬間被沖走」身亡。（圖／翻攝微博）

根據陸媒報導，發生意外的是河南禹州的紙坊水庫，該水庫因河道平坦，經常有人下水庫戲水，成為禹州的網紅打卡景點，但卻有一名男童在10月1日下午被水沖走。當地消防救援大隊下午3點多獲報趕往現場搜救，但一直到隔天上午8點才在水潭中尋獲男童，不幸已經沒有生命跡象。

當地一名目擊事件發生的村民透露，該名男童年約13歲，戴著眼鏡，當時眼鏡掉入水中，男童彎腰去撿，被水沖倒，隨後快速被沖入水潭中消失。

▲▼陸水庫溢洪道被當「網紅泳池」　男童撿眼鏡「瞬間被沖走」身亡。（圖／翻攝微博）

村民提到，紙坊水庫乾了快10年，今年雨水大才重新有水，最近接連降雨，水庫蓄滿，開始向溢洪道排水，「出事的地方就是溢洪道，平常沒有水，大約從中秋節起，網上開始說紙坊水庫是『網紅打卡地』，很多人赤腳下到溢洪道裡踩水玩。」

村民指出，水庫往溢洪道排水那個位置，水流的衝勁很大，激起的水花能到成年人的腰部，下游稍遠一些，水流能淹沒腳脖子，不適合戲水，「巡河員經常來巡邏，發現有人下水，就用大喇叭勸阻，但是有人不聽，執意要下水玩耍，而且河道很長，巡河員一走，人們就又下去了。」

村民還說，當天上午也有一名男童被水沖走，但很快被人救起，「上午剛有人被沖走，人們聽說了害怕，下午到溢洪道裡玩的人不多。孩子被沖走時，沒能攔住。」

▼同日上午也有一名男童被沖走。（圖／翻攝微博）

▲▼陸水庫溢洪道被當「網紅泳池」　男童撿眼鏡「瞬間被沖走」身亡。（圖／翻攝微博）

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