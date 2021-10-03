公費流感疫苗和新冠疫苗應隔7天　南投分診分流分時段防錯

▲10月1日起流感疫苗分段接種，南投縣政府呼籲符合公費接種資格者踴躍預約。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

每年10月至隔年3月的秋冬是流感與侵襲性肺炎鏈球菌的流行季節，中央流行疫情指揮中心宣布今年度公費流感疫苗分2階段接種，分別自10月1日和11月15日開始；南投縣衛生局指公費流感疫苗和新冠疫苗接種作業將同時進行，依據中央公布指引，2種疫苗至少應間隔7天，呼籲民眾務必於預約或接種前主動告知醫護人員疫苗接種史，避免發生疫苗接種不良反應事件。

部立南投醫院流感疫苗於10月1日開打，符合流感接種計畫施打對象者可免費接種，為避免人潮擁擠、群聚，安排流感疫苗與新冠肺炎疫苗在不同場地接種，當天上午便有不少民眾到院施打疫苗，院長洪弘昌也率先挽袖接種；他表示65歲上長者、12歲以下學童及嬰幼兒為流感侵襲高危險群，而疫苗注射後約需1至2週才會發揮保護力，民眾應依序接種流感疫苗、新冠肺炎疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，防併發重症風險、提高防疫效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南投縣政府指出，今年採購13萬7000劑四價流感疫苗提供縣民接種，疫苗接種涵蓋率預計可達全縣人口28.1%；為加強疫苗管理措施、避免接種錯誤，縣內105家合約院所採分診、分時段、分流方式接種疫苗，每診次僅提供一種疫苗接種，並要求合約院所接種前務必過健保卡，透過API系統查詢預防接種系統核對接種記錄，以提升正確的接種達到除錯效能。

縣府衛生局也製作接種圖卡張貼於院所明顯處及注射處，提醒民眾及醫護人員今日接種疫苗種類，要求相關工作人員熟稔準備、稀釋及接種等各項操作程序，接種疫苗時務必落實「三讀五對原則」（三讀：取藥時、給藥時、歸藥時必須核對；五對：藥名、病人名、給藥時間、給藥途徑、劑量），以避免接種誤失發生。

▲10月1日起流感疫苗分段接種。（圖／部立南投醫院提供）

縣府表示，請民眾接種前先電話洽詢，並攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等），並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施，若非公費流感接種補助對象者，除可進行自費接種外，亦可透過落實個人手部衛生與咳嗽禮節，進而達到防範流感威脅。

第1階段接種對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段接種對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。而75歲以上長輩可以公費接種肺炎鏈球菌疫苗。