岸田文雄「親美抗中」　中評社：他清楚台灣問題的外交底線

▲岸田文雄（Fumio Kishida）當選自民黨總裁，將任第100任日本首相。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

被視為「親美親台」的岸田文雄即將成為日本第100任首相，對於他上台之後的中日關係，北京清華大學國際關係系教授劉江永認為，在涉及中國的問題上，岸田文雄會比右翼政客更具有平衡感，但在一些具體問題上，可能會出現為討好「安麻體制」；在台灣問題上，岸田文雄非常清楚日本外交政策的底線在哪。

此前，岸田日前向「日經亞洲」（Nikkei Asia）表示，對付中國將是他政府的首要任務，同時對北京在外交與經濟上的強硬行為「深感震驚」。因此，中國部分媒體對岸田文雄執政下的中日關係前景並不樂觀。

據香港《中評社》報導，劉江永指出，這次選舉結果反映出「安麻體制」沒有發生根本動搖，岸田文雄的外交很大程度上也要得到安倍麻生等大佬們的認可。所以，外交上他會沿襲安麻體制既定的方針，但推進的程度和節奏以及實際取得的效果要令大部分人認為，外交是他主觀上的設計、運作和符合客觀的形勢發展。

他進一步指出，如此一來，首先，岸田文雄會繼承日本傳統以日美同盟為基軸的外交路線。第二，會在一定程度上繼承安倍和菅義偉推進的「自由開放的印太」。

在涉及中國的問題上，劉江永指出，岸田文雄會比高市早苗這種右翼政客更具有平衡感，會在未來的施政演說中對中日關係有一定的表述，但在一些具體問題上，可能會出現為討好安麻體制，在有些涉及到中國的問題上態度比較強烈。

劉江永也提到，「我們需要聽其言，觀其行。例如在參拜靖國神社的問題上，他使用了模糊的態度。在這件事上，也可能出現日本右翼勢力和黨內右翼勢力給他施加壓力，推動他就某個環節去參拜，那麽他也可能會出現在訪問中國之前不去參拜，一旦實現目標，又間接或者變相參拜的情況。」

另外在台灣問題上，劉江永認為，岸田文雄非常清楚日本外交政策的底線在哪，以及中日的四個政治文件的表述。從根本上講，他和安倍、岸信夫也完全不同，沒有長時期與台灣的明來暗往，但也不排除在某些日本的親台勢力和國際上的壓力下，做出一些有損中日關係的言行。

劉江永認為，拜登總統和習近平主席通電話後，中美對話的氛圍正在逐漸取代川普時期的全面對抗，中美關係的這種新趨勢也會是岸田執政後推行對華政策所不能不考慮的。