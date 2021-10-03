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女腹痛自己吃止痛藥…「七孔大爆血」進加護　網狂抖+1：我也吃過

▲▼張女在EICU接受治療。（圖／翻攝自寧波晚報）

▲張女在EICU接受治療。（圖／翻攝自寧波晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省寧波市一53歲的張姓女子怎麼也沒想到，因為4顆止痛消炎藥，她一腳踩進了鬼門關，歷經全身換血，在急診重症監護室躺了半個月。原來，3天前她腹痛腹瀉，吃了些藥病情反而加重了，「臉色蠟黃，呼吸微弱，意識也模糊了。」醫生稱，當時張女全身出血，類似於常說的「七孔流血」，輸了2500毫升血漿後血壓才回升。

據《寧波晚報》報導，據家人描述，張女3天前出現腹瀉腹痛、噁心嘔吐症狀，自己吃了一些藥，但是腹瀉腹痛反而加重了，發展為頭暈、乏力。家人將其送至當地醫院，不料打點滴時，張女皮膚上一個小小的針孔就血流不止，半小時也沒止住。當地醫院考慮到其出現凝血功能障礙，建議轉院。

張女隨後被送到寧大附院急診科的，「臉色蠟黃，呼吸微弱，意識也模糊了，」接診醫生看到張女就意識到問題嚴重，一測，血壓的上壓和下壓分別只有70mmHg和50mmHg。隨後的檢查，更讓醫生的心都揪了起來。

張女的血檢報告發現血象異常增高，黃疸超標10倍多，同時，肝臟、腎臟、心臟多個系統存在多器官功能衰竭，隨後被送至EICU（急診重症監護室）做進一步治療。

該院EICU主任甘永雄回憶，「根據病歷資料，一開始懷疑是不是闌尾炎穿孔，有些症狀能對上，但總覺得不像。」詳細詢問家屬後，醫生初步找到了病因。家屬說，張女平時感冒、發燒不舒服，都會服用「散利痛」這一常見的止痛消炎藥，這次不舒服，先是吃了2顆，想著睡一覺就能好，醒來又吃了2顆，結果就沒力氣下床了。

「散利痛」的學名叫「復方對乙醯氨基酚」，是一種非類固醇消炎藥，常用來抗感冒，止痛、退燒、消炎，可用於治療經痛、偏頭痛，和類風濕性關節炎，感冒不適。

後續的檢查和治療，也證實這4顆小小的藥片恰恰是張女病情兇險的罪魁禍首。「當時病人全身出血，類似於我們常說的『七竅流血』，連牙齦都在出血，只能進行大量輸血，一次都是20多袋，輸入2500毫升的血漿，」甘永雄回憶，大量輸血後，病人的血壓慢慢回升，凝血功能也逐漸恢復。

甘永雄說，服用該藥物產生不良反應或副作用的事例確實並不常見，張女的情況則恰恰就是與該藥物相關的罕見病例，引起了全身炎症反應綜合症。

那為什麼張女平時服用沒有明顯的副作用，偏偏這次吃足苦頭呢？甘永雄解釋，張女這次服藥時，還伴有闌尾炎急性發作，身體素質比較差，人比平時虛弱，這些都是導致藥物引發全身炎症反應綜合症的誘因，還有一個重要原因是，藥物服用過量，該藥物本來應該早晚各服用1顆，張女則是在午睡前後分別服用2顆，嚴重超標。

他進一步說，以張女為例，她這次腹瀉由闌尾發炎導致，本應服用抗感染的藥物，而非服用止痛、止瀉類藥物。生活中，不少人為了「藥效更好」盲目加大服藥量，這是誤區，可能導致嚴重後果。甘永雄特別提醒，一旦出現張女這種情況，應立即停用藥物，並大量飲水加速藥物的排泄，同時，第一時間前往醫院就診，以免延誤病情。

網友看完後狂抖稱，「我有個同事也是吃了一段時間止疼藥後，皮下出血診斷為血癌⋯⋯」、「我也一次性吃過4顆」、「是藥三分毒」、「我也吃過，好恐怖啊」。

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