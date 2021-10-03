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杜特蒂二度宣布退出政壇　恐將官司纏身！專家驚爆背後政治算計

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透社）

▲杜特蒂任期將於2022年6月結束。（圖／路透社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2日拋出震撼彈，宣布退出政壇，明年不選副總統。只不過，他早在2015年就說過要退出政壇，最終改變心意角逐總統，專家們認為，如今二度宣布的背後恐怕是一連串盤算，除了可能為女兒薩拉政治前途鋪路，且接下來將轉而支持有能力保護他的候選人，因為退出政壇的他將官司纏身。

▲杜特蒂2日拋出震撼彈，宣布退出政壇。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

綜合美聯社、南華早報報導，現年76歲的杜特蒂自2016年當上總統後，以強硬手段發動至少20萬場掃毒戰，光是官方檯面上的統計，至少有6181人因此喪命，這不但引發國際社會關注，國際刑事法院也為此展開調查。然而依據杜特蒂律師上個月的說法，杜特蒂絕對不會配合調查，因為菲律賓已退出羅馬規約（Rome statute），政府會禁止任何國際刑事法院成員入境蒐集資訊和證據。

分析指，杜特蒂在退出政壇後，可能面臨掃毒官司纏身。人權觀察組織亞洲區研究員卡洛斯孔德（Carlos Conde）表示，杜特蒂將會竭盡所能支持有能力保護他的候選人，利用影響力讓自身免於一系列潛在的刑事指控，「隨著（杜特蒂）總統任期結束，避開侵犯人權的責任將是他主要擔憂關切的事情。」

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透社）

然而儘管杜特蒂宣布退出政壇，但他並未明確提及確切時間點，這也讓菲律賓民眾回想起，杜特蒂2015年宣布退出政壇後決定角逐總統一事。菲律賓大學政治學教授芙蘭科（Jean Franco）分析，「如果這又是杜特蒂的花招，我並不會感到驚訝……大家似乎都覺得這背後還有戲，這可能還不是最後一步。」

外界認為，杜特蒂此舉是為了女兒薩拉（Sara Duterte）爭取角逐總統的政治前途鋪路，儘管薩拉已於2日提交競選連任達沃市市長的文件。另有分析指出，假若薩拉屆時真的當選菲律賓總統，可能會保護杜特蒂免於掃毒戰爭的刑事指控。

菲律賓將於2022年5月舉行大選，6000多萬人將投出手中一票，票選出新總統及副總統，以及1.8多萬個政府地方官員及議員。

►杜特蒂證實！長女薩拉將競選菲律賓總統
►杜特蒂退出政壇另有目的？　外媒分析：替女兒選總統「鋪路」
►快訊／杜特蒂震撼宣布「退出政壇」　明年不參選菲律賓副總統

▼杜特蒂2日晚間向記者透露，女兒薩拉將參選2022年菲律賓總統，但她迄今尚未公開做出回應。（圖／路透社）

▲杜特蒂女兒薩拉贏得達沃市市長連任。（圖／路透社）

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