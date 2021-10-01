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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣官員被辱罵、自由潛水遭撤國旗　綠營：朱立倫應要求北京道歉

▲▼國民黨新任黨主席朱立倫南下拜會高雄市議會 。（圖／記者賴文萱攝）

▲國民黨主席當選人朱立倫 。（資料照／記者賴文萱攝）

記者陶本和／台北報導

北京近日用強烈的措辭辱罵我國官員，同時世界自由潛水協會遭中國施壓，撤除我國國旗。對此，綠營涉外幕僚表示，2016年前總統馬英九出訪馬來西亞遭矮化時，政府第一時間聲援，如今仍不見國民黨主席當選人朱立倫回應，我們認為，他應向北京反應台灣主流民意，要求北京道歉。

在朱立倫當選後的兩岸氛圍上，北京上月30日發出一則多達1300字、3張A4紙的新聞稿，內文用詞極為強烈，抨擊我國外交部長吳釗燮，認為民進黨當局公然挑戰國際社會的「一中原則」，台灣獨立的勢力猶如秋後的螞蚱，是蒼蠅「嗡嗡叫」，「幾聲淒厲、抽泣」而已。

對此，綠營涉外幕僚表示，在2016年馬英九出訪馬來西亞演講，遭到矮化時，民進黨政府第一時間就出來聲援，還動用駐外系統去交涉，捍衛國家前元首的尊嚴。他認為，民進黨政府秉持的基本態度是，國內不同意見是一回事，可是一旦對外大家意見都應一致，絕不該讓人欺壓。

不過，對於這次北京辱罵台灣的官員，綠營涉外幕僚說，朱立倫截至目前都還沒看到有相關回應，實在讓人感到失望，也難怪國內會有質疑朱立倫是為了得到對岸認可，而有國共兩黨沆瀣一氣的聲音出現。

此外，綠營涉外幕僚說，日前還有世界自由潛水協會遭中國施壓撤旗，已有10個國家應援台灣，若依照朱立倫所言，回覆中共賀電內容是與中共共同決定，以此來看，他現在更應該向北京當局反應台灣社會主流民意，要求就怒罵我官員與自由潛水協會施壓撤旗，向台灣道歉。

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