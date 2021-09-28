風飛沙「軍武狂」6槍防身「鑽研3D列印」　警壓制秒喊痛：小力點

記者張君豪／台北報導

台北市警局內湖分局日前接獲情資、有風飛沙幫幫派背景的吳姓男子遭涉毒品、槍砲案件遭到通緝，卻仍在改槍甚至對外販售；內湖警方27日持新竹地方法院核發搜索票，到新竹市香山區某大樓分租套房處展開搜索。

▲內湖警方到新竹香山區逮捕改槍持毒的風飛沙幫吳姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

警方順利逮捕吳嫌到案說明，並起獲仿克拉克19改造手槍、仿土耳其914改造手槍等5把、霰彈槍1把、各式子彈21顆及砂輪機、電鑽等改造槍枝工具、二級毒品安非他命1包，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，移請台灣新竹地檢署偵辦

▲內湖警方到新竹香山區逮捕改槍持毒的風飛沙幫吳姓男子，起獲6把各式改造長短槍。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方調查，擁槍毒的吳男是新竹市風飛沙幫派成員，因喜愛把玩槍枝，平日自行鑽研改造槍枝技術，改槍零件透過網路購買，並自行加工貫通槍管、吳男甚至自己上網學習國外3D列印手槍技術。

吳嫌自知通緝外加幫派身分敏感，為避人耳目平日鮮少外出，幾乎都躲藏在租屋處改槍意圖販售牟利，警方專案小組經長時間積極蒐證埋伏，一舉攻破此改造工廠，壓制吳男時他還喊痛稱「小力一點」。內湖警方指出，該案回持續溯源刨根，繼續查緝吳男改造非法槍枝流向，避免繼續危害民眾安全。

▲內湖警方到新竹香山區逮捕改槍持毒的風飛沙幫吳姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示：內政部早在2020年6月12日修正「槍砲彈藥刀械管制條例」內容中修正「槍砲」定義，增加「制式或非制式」文字，另「模擬槍」定義也從「打擊底火」修正為「類似真槍之火藥式擊發機構裝置」將「操作槍」納入「模擬槍」之規範中，並加重了「改造槍」刑度與「模擬槍」罰鍰，故現無論制式、非制式槍枝，刑度均一致、呼籲民眾切莫擁槍改槍以免觸法。

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