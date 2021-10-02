　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

10月迎王祭　東港警「交通安全月」加強執法

▲10月迎王祭將開跑，東港警「交通安全月」加強路口執法及宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲10月迎王祭將開跑，東港警「交通安全月」加強路口執法及宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東三大巡王祭典即將接連展開，轄區的東港警分局預計會踴躍大批信眾及遊客，結合全國「交通安全月」於所轄各鄉鎮期前加強路口安全執法措施，保障用路人交通安全。

▲10月迎王祭將開跑，東港警「交通安全月」加強路口執法及宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲10月迎王祭將開跑，東港警「交通安全月」加強路口執法及宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

10月開始屏東三大迎王祭典將陸續展開，首開序幕的是南州代天府王船遊台灣，接著是重頭戲24至31日東港迎王祭典，南州、琉球迎王亦緊鑼密鼓將於11及12月登場。

東港警分局結合全國「交通安全月」於所轄各鄉鎮期前加強路口安全執法，針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」及高齡者駕照逾期、未戴安全帽及道路障礙物淨空等違規加強執法，以維護用路人安全。

東港警分局為維護日益增多之遊客及行人安全，於各社區關懷據點持續宣導長者夜間穿著鮮豔及穿越馬路行走行穿線，轄內各級學校宣導路權、遠離大型車內輪差及機車行人安全，並至東琉碼頭、華僑市場、大鵬灣各景點、小琉球等處及重要路口加強宣導，提醒用路人遵守路權以減少交通事故發生。

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
快訊／國道1號聯結車翻覆！　南北向嚴重回堵
老公聊LINE「刷一排暗號」疑約砲！　真相神轉
抓到了！發國泰、台新銀行「釣魚簡訊」　多人被騙上千萬元
蘋果最新發表會時間曝光　將公布「2大新品」
LIVE／戶外戴口罩有望鬆綁　侯友宜最新說明
手機突提醒有病毒　一更新銀行帳密全被偷
第十一輪打BNT　年齡有望向下開放

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東3派出所幫預定+發放五倍券　徐國勇頒發加菜金

10月迎王祭　東港警「交通安全月」加強執法

關子嶺雞籠山登山活動　健行賞美景增進運動風氣

大台南溪北地區健行趣味競賽　嘉年華熱鬧登場

公部門奧斯卡！政府服務獎台東一次入圍2項　行政績效獲肯定

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」　柯文哲也參拜

花蓮流感疫苗開打！與新冠接種撞期　提醒2種苗至少間隔7天

臨停客注意！屏東「燒冷冰」圓環道路　潮警11月啟動科技執法

快訊／曳引車擦撞單車！　60歲男「右腿慘遭輾壓」昏迷搶救中

漫波飯店拆除公司送機車騎士「壓驚紅包」　闖禍工程行尷尬回應了

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

屏東3派出所幫預定+發放五倍券　徐國勇頒發加菜金

10月迎王祭　東港警「交通安全月」加強執法

關子嶺雞籠山登山活動　健行賞美景增進運動風氣

大台南溪北地區健行趣味競賽　嘉年華熱鬧登場

公部門奧斯卡！政府服務獎台東一次入圍2項　行政績效獲肯定

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」　柯文哲也參拜

花蓮流感疫苗開打！與新冠接種撞期　提醒2種苗至少間隔7天

臨停客注意！屏東「燒冷冰」圓環道路　潮警11月啟動科技執法

快訊／曳引車擦撞單車！　60歲男「右腿慘遭輾壓」昏迷搶救中

漫波飯店拆除公司送機車騎士「壓驚紅包」　闖禍工程行尷尬回應了

台鐵EMU3000型新車設「商務車廂」　票價出爐！最貴是自強號2.2倍

「射死綠衣服的」遭批　徐巧芯諷綠營自我帶入：早說是用問政打倒

嬌生疫苗爆新副作用「深部靜脈血栓」　歐盟建議列入標示

屏東3派出所幫預定+發放五倍券　徐國勇頒發加菜金

60元蔬菜夾到飽！中原夜市新開幕平民滷味　35年老滷配方香氣滿溢

快訊／國慶焰火破10萬預約　偽出國「夢幻熱氣球」下午5點開賣

快訊／國1仁德段車禍事故！聯結車衝撞護欄翻覆　南北向嚴重回堵

全球新冠確診死亡數破500萬　過去1周「每分鐘5人喪命」

李政宰出道28年開IG「自拍照萌炸」！韓女星最多追蹤TOP5鄭浩妍快追上

U23世界盃／「三高組」最菜林昱珉2戰14K　體驗高層級拚旅外

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

地方熱門新聞

漫波飯店拆除公司送騎士「壓驚紅包」

即／60歲單車男「慘遭大車輾」搶救中

高鐵員工鑽漏洞搶打第2劑　院方回應了

恐怖31秒畫面曝光　騎士抬頭驚見「飯店倒塌」神閃避

42名高鐵員工混進診所「搶打莫德納第2劑」

執行署拍賣會又來了　嘉義分署上架賓士+土地48筆

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

潮州燒冷冰圓環道路　11月啟動科技執法

桃園青埔橫山書藝館　開館首展飛墨橫山

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

女警蹲坐路邊架機取締超速　重機騎士質疑偷拍反蒐證

花蓮流感與新冠接種撞期　提醒至少間隔7天

更多熱門

相關新聞

屏東超商恐怖挖眼！防狼噴霧早差一天到貨

屏東超商恐怖挖眼！防狼噴霧早差一天到貨

屏東縣高樹鄉9月26日上午爆發恐怖挖眼案，29歲的超商潘姓女店員只因提醒戴好口罩，竟遭楊姓男子攻擊、徒手刨挖雙眼，不僅顱骨、鼻樑骨折骨裂，雙眼也受到重創，未來可能失明。案發至今，該超商今已聘僱到新的女店員，老闆娘還特地準備防狼噴霧，遺憾地表示，其實噴霧早就訂好，就是26日那天下午要去提貨，不料潘女早上就遇襲，「要是再早一天到貨，那時就可以拿噴霧噴他(楊嫌)了！」

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」

潮州燒冷冰圓環道路　11月啟動科技執法

潮州燒冷冰圓環道路　11月啟動科技執法

甩棍屁孩夜襲哈雷燈「爆頭」　3度出征理由超瞎

甩棍屁孩夜襲哈雷燈「爆頭」　3度出征理由超瞎

連續性侵殺人犯逃35年　落網前夕身亡...身分曝光

連續性侵殺人犯逃35年　落網前夕身亡...身分曝光

關鍵字：

屏東迎王東隆宮東港南州琉球東港警察交通

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

博恩爆哭大喊老K：你為什麼就不肯道歉？

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

快訊／博恩宣布：老K無限期留職停薪！

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

脫稿諷龍龍…老K早發聲：老實說我根本不在乎

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

網翻出「老K狠酸龍龍影片」遭洗版

智商最高的TOP 3星座！

女友不知Toyz涉毒！謝和弦諷：實在太難

啦啦隊女神裡面沒穿炸巨級雙球！

Toyz被小藥頭供出　現役軍人幫運毒

更多

最夯影音

更多
黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面