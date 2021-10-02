10月迎王祭　東港警「交通安全月」加強執法

▲10月迎王祭將開跑，東港警「交通安全月」加強路口執法及宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東三大巡王祭典即將接連展開，轄區的東港警分局預計會踴躍大批信眾及遊客，結合全國「交通安全月」於所轄各鄉鎮期前加強路口安全執法措施，保障用路人交通安全。

10月開始屏東三大迎王祭典將陸續展開，首開序幕的是南州代天府王船遊台灣，接著是重頭戲24至31日東港迎王祭典，南州、琉球迎王亦緊鑼密鼓將於11及12月登場。

東港警分局結合全國「交通安全月」於所轄各鄉鎮期前加強路口安全執法，針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」及高齡者駕照逾期、未戴安全帽及道路障礙物淨空等違規加強執法，以維護用路人安全。



東港警分局為維護日益增多之遊客及行人安全，於各社區關懷據點持續宣導長者夜間穿著鮮豔及穿越馬路行走行穿線，轄內各級學校宣導路權、遠離大型車內輪差及機車行人安全，並至東琉碼頭、華僑市場、大鵬灣各景點、小琉球等處及重要路口加強宣導，提醒用路人遵守路權以減少交通事故發生。