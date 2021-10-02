iPhone 13大陸嚴重缺貨　「要等3至5週」創蘋果新機最長等待期





▲iPhone 13缺貨嚴重。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據《第一財經》報導，由於供應鏈緊張以及需求強勁，iPhone 13成為近年大陸用戶等待最久的蘋果手機產品，如果現在下單，要等待3至5週，並且大城市多個店家都處於缺貨狀態。

據蘋果官網顯示，目前，江浙滬十幾家蘋果直營店大多數iPhone 13系列機型都處於無貨狀態。上海南京東路、國金中心、環球港等多家蘋果直營店，也只有少數容量較小的iPhone 13和iPhone 13 mini有貨。

晶片供應鏈緊張等問題加劇了蘋果智慧產品的等待時間，iPhone供不應求的情況在全球範圍都已出現。摩根大通和瑞士信貸的分析師表示，全球線上預訂新機型的客戶將不得不等待超過4週的時間才能拿到iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，而基本款iPhone 13則需要等待大約兩週時間。

蘋果並未對交貨時間做出回應，但分析師認為供應鏈和需求是延遲交貨的主因。

至於外界推測，大陸能源政策是否影響iPhone 13零件生產，分析師指出影響不大，有部分公司停止生產，但其他工廠能夠補產。

研究機構推測，今年iPhone 13全球出貨量預估超過9000萬支。