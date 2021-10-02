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母女驟逝保險箱驚見5千萬金條　手足翻臉！銀樓：她38年來一直買

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

李婦與其長女相繼過世後，留下880兩黃金，5名同父異母兄弟姊妹為此展開訴訟，一方主張黃金為李婦所有，一方認為李婦長女才是所有權人，屏東地院審理後，認定黃金為李婦遺產，李婦親生子女才具繼承權，3名鄭氏手足只能均分李婦長女繼承的部份遺產，他們不服判決，提起上訴。

這起遺產爭奪案，審理時還引發插曲，國稅局估算繼承人要繳200多萬元遺產稅，他們未繳，國稅局因此查扣部分黃金拍賣扣抵稅額。

屏東市鄭姓男子生前結過兩次婚，第一次與李女、第二次簡女，兩人都分別生下3名女子，也就是鄭男共有6名子女；李婦晚年與未婚的長女同住，李婦於2015年9月過世，子女們還在清理遺產時，隔年9月長女也過世。

5名同父異母兄弟姊妹發現，李婦生前以長女為保管人的銀行保管箱內，留有880兩的黃金金條（按目前台銀金價，市值約5144.7萬），紛紛主張有繼承權。

李婦的次女主張，母親治喪期間，胞姐以侄女名義開立銀行保管箱，用來放置該批黃金，3個多後再將保管箱保管人變更為胞姐，顯然黃金非胞姐所有，「880兩的黃金是母親遺產」。

3位與李婦沒有血緣關係的兄妹認為，該批黃金一直放置在李婦長女所有的房屋內，不能證明批黃金是李婦生前購買，李婦長女把黃金放在其保管的銀行保管箱內，「就是黃金的所有權人」，李婦長女未婚，他們是全部財產權繼承人。

法院審理，傳訊銀樓業者，業者表示，李婦從事建築業，於1977年起，只要賺錢不是存銀行就是買黃金保值，每次都是大手筆買了1、20兩，有時單獨一個來、有時帶長女來。

法院調閱李婦銀行資料，發現她多次從戶頭匯出大筆款項給長女，且長女除母親所贈房屋，名下並無其他投資或存款，顯見長女經濟需靠母親資助，無力購進這批黃金。

法院認為銀行保管箱內880兩的黃金為李婦遺產，應由李婦親生的3名子女均分，已故長女應分得的1/3黃金，則由同母的2位弟妹及3名同父異母的弟妹均分，每人各分得1/5。

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