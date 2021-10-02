　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

這法院刑案量全國第一　法官裁定書夾心聲：辛勤換得鄉民嘲諷

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲桃園地院日前有法官在裁定內容中寫下，法官夜以繼日的工作換來的只是鄉民的笑罵與嘲諷司法信任度的低落。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）

記者林冠吟／桃園報導

桃園地院日前一項定應執行之刑裁定指出，「法官若要將每個案件都處理得又快又好，就必須犧牲法官及配合同仁的健康，但如此犧牲就算是達夜以繼日拼命工作之程度，大約也只是換來鄉民各種笑罵並嘲諷司法信任度低落，法官之名聲、薪水與尊嚴並不會因此有絲毫增加」，如此淺白卻又吐苦水書寫在裁定中，引發不少討論。

曾震驚社會的小燈泡事件，兇嫌王景玉儘管被鑑定為精神正常，但一、二審仍被法官依據兩公約，以有精神疾病與悔過之意為由，判處無期徒刑，引起社會嘩然，痛斥法官是「恐龍法官」。

而台灣近年來為讓司法可以更貼近民眾，積極推動司法改革，設立國民法官，讓民眾也可以參與審判，將擁有不同背景、價值思考的民眾帶進法庭，期望讓司法審判更加透明之餘，也能促進國民與法院間的理解。不過現階段在網路社會中，常仍能看見民眾痛斥法官是「恐龍法官」、不食人間煙火等批評聲浪出現，根據「2019社會信任調查」，民眾對於法官的不信任程度更來到52%。

桃園地院日前一項定應執行之刑之裁定內容，為桃園地檢署向桃園地院聲請定應執行之刑，該案為裁定一名鄭姓男子因妨害公務與傷害案件，被法院裁定應執行拘役120天，但裁定的內容卻相當特別。

法官在內文中寫下，法院對於案件於程序、實體各項面之權益，都應權衡、折衷兼顧，不應偏執一端，給予受刑人陳述意見的機會保障，並妥速做成裁判，但要每個案件都要處理得又快又好，「就必須犧牲法官及配合同仁的健康生活，但如此犧牲，就算是達到夜以繼日拼命工作之程度，大約只是換來鄉民各種笑罵並嘲諷司法信任度低落而已，法官之名聲、薪水、尊嚴並不會因此而有絲毫增加。」

儘管如此，但該法官也指出「在上班及加班時間中認真處理案件，就是法院負擔之極限」，同時也考量到桃院每月刑事案件數量為全國第一，僅能在力所能及的前提下，妥速做成裁判的程序利益較高，給予被告鄭男陳述意見的機會並無必要，審酌其犯行後，定期應執行之刑為拘役120日。

由此可見，儘管台灣已積極進行司法改革，但現階段民眾對於司法仍有距離感，2者間彼此難以互相交流反思，民眾無法理解法官做出判決時，背後所思考、衡量的全貌；而法官在審理重大刑案時，往往也容易陷入選擇符合社會大眾期望的判決，或是依其專業判斷做出未必完全符合社會大眾所期望結果的兩難之中。

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
好市多驚見「隱藏版美食」！　元老級會員認證：很難買到
Sandy「胸前深V」　羞曝未婚夫金鐘後約定
鄭元暢「好久不見」一現身輾壓全場！網驚：看不出39歲了
胡瓜請辭20年《綜藝大集合》瘋傳！　阿翔親口曝真相
「穿制服免費喝手搖飲」只有2天　加碼優惠一次看
KID「帶小鬼」走紅毯了！眼眶泛紅…造型藏超鼻酸巧思
劉品言「雪白半球」掉出來了！震撼畫面曝
黃鐙輝「帶龍劭華」參加金鐘　巧思曝光
紅毯突宣布：最近結婚！　女星親吐浪漫求婚細節
Janet「胸前只遮一塊布」掉出側胸！　真實身材超狂
美女主持人紅毯「挺9月肚」　胸前開深V半球被看光
温貞菱「前後都開深V」辣翻！美背全被看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

槍煞「都蘭國小書包」裝吸血本票　借10萬逼還36萬元

阿娘喂！瑞芳蜂群傷5人　全面搜索「9超大虎頭蜂巢」現身

案發後第7天！挖眼男家屬現身了　頻喊「拍謝」：他真的很不應該

這法院刑案量全國第一　法官裁定書夾心聲：辛勤換得鄉民嘲諷

沒充電離奇自燃？2手機疊放+3行動電源直立　消防老司機神解謎

快訊／屏東萬丹女遭雷擊　「肩膀胸部焦黑一片」送醫搶命

新竹婦接一通電話　失聯10年老鄰居差點讓她淚噴280萬

帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助「女豪客」返家

國道聯結車自撞！「一對輪胎飛來」畫面曝　女目睹：差點死掉

桃園「除暴專案」起獲9槍1.7公斤毒品　揪752人

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

槍煞「都蘭國小書包」裝吸血本票　借10萬逼還36萬元

阿娘喂！瑞芳蜂群傷5人　全面搜索「9超大虎頭蜂巢」現身

案發後第7天！挖眼男家屬現身了　頻喊「拍謝」：他真的很不應該

這法院刑案量全國第一　法官裁定書夾心聲：辛勤換得鄉民嘲諷

沒充電離奇自燃？2手機疊放+3行動電源直立　消防老司機神解謎

快訊／屏東萬丹女遭雷擊　「肩膀胸部焦黑一片」送醫搶命

新竹婦接一通電話　失聯10年老鄰居差點讓她淚噴280萬

帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助「女豪客」返家

國道聯結車自撞！「一對輪胎飛來」畫面曝　女目睹：差點死掉

桃園「除暴專案」起獲9槍1.7公斤毒品　揪752人

金鐘・紅毯／劉品言「深U露到肚臍」，渾圓美胸讓人不敢直視

金鐘・紅毯／Janet火辣側胸曲線對尬溫貞菱胸前深V　上下都露太性感

金鐘獎／王淨難得低胸「頻拉衣服」！ 裙襬太長…曾敬驊反應超暖

金鐘獎／浩子穿泳褲助陣阿翔「覺得他好像要上台了」

TMA／7人男團「無罩群聚」台上零消毒　粉絲崩潰：他們確診剛痊癒

統一獅連兩戰被呂彥青壓制　劉育辰：直球品質有出來

金鐘獎／怪物新人李沐來了！超中肯「學姐建議」網噴笑

金鐘獎／正要走紅毯「裙子突被踩住」！　大咖女星神反應一秒Hold住

桃園航空城其他區地上物自願優先拆遷　管控系統上線

農遊龍潭三坑水鄉樂逍遙　品嚐茭白筍正當時

社會熱門新聞

母女驟逝保險箱驚見5千萬金條　手足翻臉爭

Toyz被小藥頭供出　現役軍人幫運毒

花蓮飯店傳騎士遭壓　警方找到人了

17黑客快閃行動！發2銀行「釣魚簡訊」　6天捲千萬

即／國1仁德段聯結車衝撞護欄翻覆　南北向嚴重回堵

獨／金錢豹驚傳變自助KTV轉折曝　創辦人說話了

屏東女店員首露面！堅強喊：我沒事　親友不捨

Toyz全身脫光受檢進牢房　6室友陪他但沒互動

即／開車族別噴錢！國道這裡限速60　閃1下6千

高雄驚見恐怖雙刀男　闖鄰居家「架頸」要砍人

案發後第7天！挖眼男家屬現身道歉了

快訊／台中中清路工廠火警　警消急灌救

才開心分享「兒子要回家」！泰山惡火父子同亡

即／花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！警消搜救中

更多熱門

相關新聞

法評背後代表人民對司法「不滿」

法評背後代表人民對司法「不滿」

人民聲請司法官評鑑，隱含對司法的不滿！在《行動法庭》，前法評會委員黃旭田律師表示，若司法院將法官評鑑案當作「人民的抱怨」，就應該要聆聽抱怨，找出案情真相，揪出不適任司法官，而不是對人民說「0就是0，我也沒辦法。」

司法官言行不檢一籮筐

司法官言行不檢一籮筐

Toyz的機智牢房生活

Toyz的機智牢房生活

北院40法官連署留住工友　總務科判定不適任

北院40法官連署留住工友　總務科判定不適任

國民法官將上路　花蓮抽出1125位備選名單

國民法官將上路　花蓮抽出1125位備選名單

關鍵字：

法官法院鄉民司法信任度

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

博恩爆哭大喊老K：你為什麼就不肯道歉？

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

快訊／博恩宣布：老K無限期留職停薪！

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

脫稿諷龍龍…老K早發聲：老實說我根本不在乎

第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

網翻出「老K狠酸龍龍影片」遭洗版

智商最高的TOP 3星座！

女星拋震撼彈「宣布結婚」

女友不知Toyz涉毒！謝和弦諷：實在太難

委內瑞拉貨幣「砍掉6個0」　100萬瞬間變1元

更多

最夯影音

更多
黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面