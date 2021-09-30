免驚！地震來臨、燉煮燒開水忘關火　微電腦瓦斯表幫你自動關

▲不管是燉煮或燒開水，瓦斯是家戶每天生活使用的必備能源。（圖／翻攝自pixabay）

圖、文／經濟部能源局提供

「咦，剛剛有關瓦斯爐嗎？『應該』有吧…」，出門前一刻還在煮東西、燒開水，外出後卻開始煩惱擔心，想不起來到底有沒有把爐火關好，提心吊膽了一整天，直到回家後才總算安心，因為房子還在，一切平安無事。這樣的生活場景也曾發生在你身上嗎？出門前檢查、關閉電器與瓦斯，是基本安全動作，但遇到趕著出門或是記性不好狀況時，特別需要「安全小幫手」來把關；在生活家電都走向智慧化、智能化的時代，家戶每天使用的天然氣，就有微電腦瓦斯表維護使用安全，當有任何異常狀態時，將發揮重要關鍵的3大「遮斷」功能，避免瓦斯持續漏出，造成氣爆、火災等危險發生。

日本311大地震無因瓦斯外洩引發火災事故 微電腦瓦斯表建功

地震來臨時，所造成的直接災害不只是建築物毀損而已，震後引發的二次災害如海嘯，或是建築物劇烈振動搖晃，造成瓦斯管斷裂引起火災，其傷害程度遠比地震本身所引發的直接效應來得高， 1923年日本關東大地震因當時許多人正在用火煮飯，導致死傷亡人數遽增，根據日本官方調查，在逾10萬人死亡中，就有約90%被震後火災燒死。

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為防範災害，日本1987年開始推動使用微電腦瓦斯表後，目前替換安裝之普及率達近100%，也多虧微電腦瓦斯表遇到強震的自動遮斷功能，在阪神大地震、311大地震時，皆未發生一起因瓦斯外洩引起的火災事故。微電腦瓦斯表及時遮斷供氣，有效降低地震所帶來的二次災害，對於同樣位處地震帶的台灣來說，這是保障人民生命財產安全很重要的一大設備，因此政府積極推廣微電腦瓦斯表，經濟部能源局現行也有相關推動政策及方針，鼓勵家戶更換微電腦瓦斯表，確保用氣安全並強化居家生活品質。

▲相較於傳統的機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表因多了精密微電腦晶片與其他零組件，當偵測到漏氣、超時、地震時，除了LED燈會閃爍警示，也會進行安全遮斷，避免災害發生。而在計算瓦斯使用度數上，微電腦與傳統型的計數功能都一樣準確。（圖／翻攝自微電腦瓦斯表臉書粉絲團）

瓦斯漏氣莫慌張 三大遮斷功能保障居家安全

比起一般傳統的機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表在設計上多了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時、地震時，便會進行自動遮斷功能，在居家用氣上能多一份保障，民眾多一份安心。經濟部能源局副局長李君禮就以自身經驗分享，曾經外出時因不確定家中瓦斯有沒有關，又再返家一趟做確認，微電腦瓦斯表的「超時遮斷」功能就顯得關鍵且實用；他指出，依內政部消防署109年全國火災起火處統計，廚房起火排名第二，在起火原因中，爐火烹調位居第三位，另外也與忘了關瓦斯、瓦斯漏氣等引起有關，微電腦瓦斯表具有3大安全遮斷功能，可緊急啟動避免災害發生。

李副局長提到，不少民眾在居家用氣上，常常因為長時間烹煮而忘記關火造成乾燒，或是認為只是暫時離開一下子，忽略爐火的危險性，若安裝微電腦瓦斯表，當瓦斯超過設定使用時間，設備會啟動「超時遮斷」功能，依照用火大小，遮斷時間也不同，通常用火越大越快遮斷，如果需要燉煮東西，只要稍微轉動一下瓦斯爐火，表示有人在，設備就會自動重新計算使用時間；而瓦斯是一種無色無味的氣體，為避免意外，特別添加嗅劑，以便漏氣時可及時查覺，若遇到管線老舊脫落、或被老鼠咬破等情形，產生大量洩漏，微電腦瓦斯表偵測後會在2分鐘內立即進行「漏氣遮斷」，倘若是微量洩漏達到安全警戒值，LED燈就會閃爍發出異常警訊，之後也會依設定時間自動遮斷。此外，「地震遮斷」則是在震度5級以上地震時，使用中的瓦斯會進行遮斷，以免二次災害。

▲▼經濟部能源局副局長李君禮表示，微電腦瓦斯表的3大自動遮斷功能，可以讓居家用氣多一層安全保障，鼓勵屆齡用戶汰換裝設，未屆齡用戶也可主動向天然氣公司申請。（圖／記者李毓康攝）

過去就有用戶在使用瓦斯爐具煮水時，因工作勞累本想小睡一會兒，結果一覺到天亮忘了關火，起床後雖聞到瓦斯味，好在微電腦瓦斯表的「超時遮斷」發揮作用，才沒有釀災，有驚無險。而除了一般用戶，對於失智者或老人家，更需要微電腦瓦斯表讓居家用火用氣多一層保護，目前全台年度裝置率已從2014年的8.43%提升至2020年的84.68%，李副局長表示，「國內自推行微電腦瓦斯表以來，透過短片宣傳以及天然氣公司的主動告知，儘管一個月的基本費比傳統式瓦斯表多40元，一年收費將近多500元，但保障生命安全無價，民眾大多可以接受，換裝意願普遍高，不過平時仍應注意用氣安全觀念，不要因為裝了微電腦瓦斯表而完全依賴它的遮斷功能。」

早安裝 早有保障！

李副局長補充，瓦斯表都需要經過經濟部標檢局的檢驗合格才能上市，現階段並未強制民眾必須更換，但有兩大申請方法，一、瓦斯表到使用年限規範的10年，天然氣公司上門換表時，通常會詢問並徵求屆齡用戶同意後協助汰換裝設；二、為鼓勵用戶申裝，未屆齡用戶想更換的話，可主動打電話給居住所在的天然氣公司申請，微電腦瓦斯表越早安裝、越快有保障，降低瓦斯用氣的災害發生。

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