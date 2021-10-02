Toyz被小藥頭抖出！　幫忙販毒身分曝光是「現役軍人」

記者董美琪／綜合報導

香港電競好手劉偉健（Toyz）涉毒案，檢警5、6月先逮到下游藥頭，進而才向上查到劉偉健、以及幫忙運送毒品的楊姓現役軍人。劉偉健因涉嫌販賣二級毒品大麻菸彈，遭聲押獲准，楊姓軍人40萬交保。消息一出，網友也好奇留言「阿兵哥要幫忙賣給誰？」

▲Toyz劉偉健。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）



29歲劉偉健目前是一名遊戲實況主兼YouTuber，根據《聯合新聞網》報導，台中地檢署緝毒組5月起在中部地區陸續逮到多名賣大麻菸彈的藥腳，其中有小藥頭被查扣到近200顆大麻菸彈。檢察官黃秋婷調查時，一名小藥頭供出自己上游是劉偉健，因而往上追查到Toyz及負責運毒的楊姓軍人涉案。

▲同夥40萬交保。（圖／記者白珈陽攝）



檢察官於劉位在新北市三重區住處，查扣到大麻花，日前檢察官聲押2嫌，最後法官裁定Toyz羈押禁見，楊姓現役軍人40萬交保，日前由Toyz團隊企劃周周帶著40萬現金協助交保。檢警目前研判本案可能是集團犯罪，上面大盤商及製貨者仍待全力追查。

PTT網友紛紛討論「軍人？」、「阿兵哥要幫忙賣給誰，軍裡面吸很容易被抓吧」、「越來越大條ㄟ」、「為什麼要去保楊出來？」、「檢警沒把握不會收網」、「越來越嚴重啦」。

▲▼同夥40萬交保。（圖／記者白珈陽攝）



▼周周發聲明表示，一切交由司法程序處理調查，相信各位也知道新聞媒體的報導通常都是在造謠炒熱度，希望能夠分辨事情真偽，謝謝各位。

