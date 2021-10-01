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社會 社會焦點 保障人權

送葬白獅+蜈蚣陣頭「賀分局長調任」！　主嫌遭依侮辱公署罪起訴

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣一名朱姓男子不滿前竹東分局長江建忠頻繁掃蕩黑幫，因此得知江調職後，竟請來獅團、蜈蚣鼓隊擺陣挑釁，涉嫌侮辱公署。警政署長陳家欽下令絕不允許黑道有任何挑釁行為，指示嚴辦到底，隨後警方也火速傳喚9人到案說明，並將主嫌朱男逮捕歸案。新竹地檢署偵結，認為朱男涉犯《刑法》侮辱公署罪，依法提起公訴。

▲「蜈蚣鼓+佛祖車」賀分局長榮陞　他見BUG狂笑：根本狂加分。（圖／讀者提供）

▲朱嫌請來蜈蚣鼓、佛祖車賀分局長「榮陞」。（圖／讀者提供）

起訴書指出，朱嫌先前因公共危險案件遭判刑4月確定，易科罰金執行完畢後，又涉犯侮辱公務員之妨害公務案，遭法院判決拘役55日確定；朱嫌認為，竹東分局長江建忠在任期間，對竹東轄區內幫派經常活動處所頻繁規劃臨檢及掃蕩，對此心生不滿。

當朱嫌得知江建忠將調任往宜蘭後，竟於9月13日至14日間，找來不知情的民間龍獅民俗技藝團、禮儀社、陣頭等，並交付報酬3萬7000元，約定眾人於9月15日下午1時30分許集合，由改裝佛祖車沿途播放佛取，並在車頭LED燈字幕顯示「一路好走」字樣做為前導車，後方則由吉普車拖著擺放大鼓之長板車，組成蜈蚣陣頭，並於車頭掛有「恭喜升遷」「普天同慶」等字樣匾額，再由俗技藝團放鞭炮、擊鼓。

隨後車隊停靠再竹東分局大門前，朱嫌隨即下車指揮蜈蚣陣頭繞行竹東分局前廣場一圈，隨後以祭拜先人之白獅2隻表演舞獅，結束後再由蜈蚣陣遶行一圈後才離去，表達「讓你早日出殯」、「要把你送上山頭」及「掃除瘟神」等用意。

事後警方於17日將朱嫌拘提到案，訊問後認為其犯罪嫌疑重大，且有滅證行為，依其供述，無法排除有共犯未到案之情，雖所犯最重本刑為 6 月以下有期徒刑之罪，然因朱姓被告有構成累犯及前有侮辱公務員判決有罪確定等素行，乃依刑事訴訟法第101 條第 1 項第 2 款、第 114 條第 1 項第 1 款但書規定，向臺灣新竹地方法院聲請羈押禁見獲准，並於 110 年 9月 30 日偵查終結提起公訴送審，承審法官訊問後，諭知朱姓被告具保10 萬元並限制住居。

新竹地檢署日前偵結，認為朱嫌為達其羞辱竹東分局執法地位與機關尊嚴，以殯葬禮儀使用之改裝賓士佛祖車、白獅陣或驅邪却魔之蜈蚣陣在竹東分局前廣場繞行展示，甚與該分局出動之警車迎面對峙，核其所為，係犯刑法第 140條第 2 項之公然侮辱公署罪嫌，因此依法提起公訴。

▼賓士前導車車頭還以LED燈字幕顯示「一路好走」字樣。（圖／讀者提供）

▲新竹竹東分局前「佛祖送葬」一路好走　4人涉「侮辱公署」遭羈押禁見。（圖／讀者提供）

▲新竹竹東分局前「佛祖送葬」一路好走　4人涉「侮辱公署」遭羈押禁見。（圖／讀者提供）

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