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菲拳王帕奎奧退休「接受更強大的挑戰」　競選明年總統

▲菲律賓傳奇拳王帕奎奧宣布退休，備戰總統。（圖／路透）

▲菲律賓傳奇拳王帕奎奧（左）宣布退休，備戰總統。（圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

世界拳擊偶像曼尼帕奎奧(Manny Pacquiao)於週三宣布正式退休。他將專注於競選2022年的菲律賓總統，今日與競選搭檔艾天薩(Lito Atienza)前往選務機構，正式成為首組合法登記的候選人，「這是我職業生涯中最大的一場戰鬥」。

帕奎奧於29日上午在社群媒體上發布一則14分鐘的影片，「在這無與倫比的一天，結束了26年我熱衷的拳擊生涯，帷幕之前感謝全世界粉絲的支持與喜愛」，影片最後也宣布將專注於2022年的總統大選，引起廣大粉絲的震驚。

「我剛剛聽到最後的鐘聲，拳擊結束了」。

「當我掛上拳擊手套時，我要感謝整個世界，尤其是菲律賓人民對曼尼帕奎奧的支持」。

▲帕奎奧感謝26年來粉絲對他的喜愛與支持。（圖／路透）

▲帕奎奧感謝26年來粉絲對他的喜愛與支持。（圖／路透）

帕奎奧在完成候選人登記後，也向媒體公開他的政策。他表示，當前首要解決的是新冠疫情所造成的社會亂象，如此才能經濟復甦。許多政治觀察家懷疑，他是否有能力化解根深蒂固的貧困和社會問題，以及應對疫情造成的經濟影響即失業。

退休學者特馬里奧·里維拉(Temario Rivera)表示，「即使他作為一名拳擊手受到崇拜，但對他的執政能力仍有所懷疑」。

▲帕奎奧對於民意調查並無憂心。（圖／路透）

▲帕奎奧對於民意調查並無憂心。（圖／路透）

據民意調查，目前5位候選人中，帕奎奧位居第四。他出生貧困，幼時靠著在街頭打架維生，並沒有為此感到不安，「這個社會還沒聽清楚貧困的聲音」。

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