英國最新研究：新冠和流感疫苗「同時施打」是安全的

▲英國研究指出，同時施打新冠及流感疫苗安全無虞。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合外電報導

北半球即將迎來秋冬，隨著多國鬆綁社交距離等新冠防疫措施，各界都預期流感病例將會激增。英國9月30日發表的最新研究指出，同時注射新冠及流感疫苗是安全的，兩者產生的免疫反應都不會承受負面影響。此論文將發表在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。

綜合《衛報》、《路透社》報導，布里斯托大學（University of Bristol）等學術機構針對3種流感疫苗與AZ、輝瑞展開副作用與免疫反應實驗，來自全英12間醫療院所的679名患者自願參加。

受試者被區分成2個組別，並且依據年齡給予適合疫苗，在首次看診時，第一組分別在2隻手臂注射新冠及流感疫苗，第二組施打新冠疫苗與安慰劑；他們3至4周後回診，視上次接種情況補打安慰劑或流感疫苗，經過2至3周後再度回診，討論副作用並且提供血液樣本。

研究團隊指出，受試者通報的副作用通常是輕度至中度，且高達97％願意在同一次預約看診時注射2種疫苗。首席研究員拉撒路（Rajeka Lazarus）說，「這是非常正向積極的一步，可能意味著需要2種疫苗的人能夠減少預約接種的次數」。

英國政府目前正為醫護、老年人及免疫力較弱的族群追加施打第3劑，同時承諾將於今年推出史上最大規模的流感疫苗接種計畫。此研究成果已經提交給英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI），供政府參考如何規畫未來疫苗接種規劃。