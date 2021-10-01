10／4後「降回一級」？陳時中：不降但會再鬆綁措施

記者周姈姈／台北報導

台灣本土疫情趨緩，中秋連假過後的疫情目前也沒有太多變化，就有不少人關心10/4是否能降一級，對此，指揮官陳時中表示，不會降一級，但10/4之後會考慮開放一些目前尚未開放的，也會針對一些相關措施鬆綁。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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根據本站昨日（9/30）報導指出，指揮中心最新統計，目前疫苗施打人口涵蓋率55.71%，劑次人口比65.84%，覆蓋率已經超過5成，外界也有不少聲音呼籲疫苗達到一定覆蓋率，台灣可以解封，不過陳時中至今仍未透露解封降級條件。

至於10/4之後是否可以降為一級，指揮官陳時中也在今（1）日記者會上回應，不會降一級，但10/4之後會考慮開放一些目前尚未開放的，也會針對一些相關措施鬆綁，而不會直接降到一級。

指揮中心在9月中旬時表示，考量國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源之本土病例，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自9月21日至10月4日維持疫情警戒標準為第二級。不過，指揮中心日前再指出，考量國內疫情目前已趨緩且穩定控制，本週起放寬部分場域防疫管制措施，並於10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所。

▲▼指揮中心9/27宣布鬆綁措施。（圖／指揮中心提供）