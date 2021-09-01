▲中華醫大「水域遊憩活動專業人才培育就業學程」獲選勞動部優良學程，「智慧3C健康創作技能實務學程」強化學生在智慧健康醫療領域的就業競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

縮短學用落差、提升職場競爭力，勞動部勞動力發展署鼓勵各大專院校開辦就業學程及共通核心職能課程計畫，中華醫事科技大學2021年度入選15件、合計獲補助615萬元，表現亮眼，其中，「水域遊憩活動專業人才培育就業學程」，以培育跨領域健康休閒產業特色人才之多元課程，獲選勞動部優良學程。

就業學程及共通核心職能課程補助計畫，是勞動部勞動力發展署為提升大專生的就業知識、技能及態度，增加職場競爭力俾能縮短學用落差，順利與職場接軌，鼓勵各大專院校申請開課計畫，中華醫大2021年度有15件獲得通過，課程內容涵蓋水域遊憩活動專業、長期照顧實務、眼屈光術前評估、智慧3C健康創作技能實務、餐飲食尚創藝以及嬰幼兒托育服務等，課程培育目標符合就業市場人才的需求。

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獲得通過的15件計畫案中有6件是就業學程計畫、9件共通核心職能課程專班計畫，課程設計的重點在於強化學生的職場技能，著重引進業界專業師資及安排到企業職場體驗，藉由產學合作一起培育合用、實用的人才，每項課程計畫開設336小時，讓參與課程的學生學習紮實的技能。

以獲選勞動部優良學程由運動休閒管理系林成吉老師開授的「水域遊憩活動專業人才培育就業學程」為例，配合行政院通過我國國家海洋政策白皮書作為海洋政策發展的藍圖，近年來水域活動蓬勃發展，人才需求日殷，學程特別安排與彩色琉球等水域活動企業合作辦理，透過課程培育水域遊憩活動人才，造就學生畢業後的就業機會。

此外，由醫務暨健康事業管理系呂昀霖老師開設的「智慧3C健康創作技能實務學程」，則奠基於醫務暨健康管理核心課程，運用學校智慧健康實訓中心的設備，輔導學員取得程式語言、雲端服務、AI人工智慧專業認證，強化學生在智慧健康醫療領域就業競爭力，為職涯發展加值。

全面實習是中華醫大培育學生就業前最後一哩路的重要政策，各系實習課程開設率已達100％，實習合作機溝達595家，有六成是醫療院所，符合學校以培育醫事及護理、健康促進人才的校務發展特色，實習與就業無縫接軌，畢業生平均就業率達93％。

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