快訊／立院再邀蘇貞昌　國民黨提195案「文攻」、民進黨甲動備戰

▲國民黨團7點率先進入議場，排排坐在官員席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院1日再邀行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，國民黨團昨天下午開始輪班徹夜固守議場大門，今天上午7點搶先進入議場，國民黨立委賴士葆表示，國民黨已提出195案，將先以議事攻防「文攻」；民進黨團也不敢大意，發布甲級強制動員令，今天上午8點半先討論議程提案。

國民黨立委賴士葆今天上午透過臉書直播說，今天上午6點半國民黨團成員在議場集合，為了搶得議事的主導權，將先「文攻」，共提出195案討論事項和增列報告事項，要求蘇貞昌應對「3+11」政策破口造成8百多人染疫死亡道歉。

賴士葆批評，蘇貞昌拒不承認「3+11」與疫情破口關聯，還死皮臉地誇耀防疫做得多好，國民黨團欲再次凸顯這議題，因此，今天將先以議事攻防文攻，倘若民進黨團採取包裹表決，國民黨團會有進一步動作。

民進黨團總召柯建銘昨天晚間則質疑，國民黨自己不願意行使職權，又不讓其他黨的立委行使職權，如此不理性的行為，「真的對得起國民的稅金嗎？」

此外，民進黨團昨天發布甲級動員令，今天上午8點半先開黨團大會，討論議程提案。立院今天上午料將上演表決大戰。

▲國民黨女立委上午在備詢台合影。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團今天上午7點半就在議場大門口集合，先沙盤推演院會狀況。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長陳玉珍受訪。（圖／記者屠惠剛攝）