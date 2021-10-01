第一網紅「無預警停更」報警：半夜被噁心到了　受虐過往被起底

▲中國網紅第一人李子柒傳出與所屬MCN公司起爭執，目前頻道全面停更中。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

被譽為「古風美食第一人」、「中國第一網紅」的李子柒，以充滿古風的農村生活影片聞名，更因此拿下金氏世界紀錄「最多訂閱量的YouTube中文頻道」。但這2個月來，常有人在問「李子柒怎麼了？」因為她不僅無預警停止更新，還透露去報警、諷刺「資本真是好手段」，外界甚至猜測她恐將失去「李子柒」這個招牌，而這背後，都疑與MCN亂象有關。

本名李佳佳的李子柒，自幼父母離異，跟隨父親的她，沒想到父親早逝，她慘淪繼母長期虐待的受氣包。爺爺奶奶看不下去，就將李子柒接回農村生活。後來爺爺過世，她就與奶奶相依為命。為了維持家中生計，李子柒14歲時就輟學工作，這段時間她做過服務生、夜店DJ、駐唱歌手，直到2012年，她的奶奶生了一場重病，她的人生也從此完全不同。

▲李子柒的影片中帶有濃厚的農村風味。（圖／翻攝自微博）

為了照顧病重的奶奶，李子柒放下一切回到農村家鄉，並開始在電商平台淘寶上販售一些自製農產，在弟弟的建議下，李子柒開始拍攝影片來推銷。一開始的李子柒無法拿捏觀眾的喜好，再加上自己也缺乏相對應的拍攝、剪輯技巧，早期的作品都偏向普通、粗糙。2015年，她決定「轉型」做烹飪博主，並加上自己喜歡的古風元素，才慢慢開始吸引網友注意。

李子柒的影片將各種美食以「古法」一一呈現，之後更「晉級」到古法製日用品等，她曾說：「大家眼中的生活技能，只是我的求生本能。以前是為了生存，現在是生活。」不過，由於影片拍攝花掉太多時間，對淘寶店鋪的行銷效果卻不明顯，她乾脆將淘寶關了，只靠微薄的影片分潤來生活。2016年，她的作品《桃花酒》被影音平台注意到，平台將其影片推送到首頁，從此，一位世界級的網紅就誕生了！

隨著李子柒的知名度暴增，她先是在2017年遭遇了首次的網路質疑，當時她費心地解釋影片製作、拍攝的過程，強調一切都是自己一人獨力完成，更因此宣布短暫停更來整理心情。同時她開始找尋攝影師與助理，從單人作業升級為團隊作業，並在2017年7月與杭州微念科技有限公司聯合成立四川子柒文化傳播有限公司（個人佔股49%）。

有了專業的公司與團隊後，李子柒更加專注影片創作，2017年時跨足YouTube開設頻道，又再度迎來人氣飆漲！她的影片跨越語言隔閡，大受國際網友好評，每支影片底下都可以看到大量各國語言的留言，其中一部「年貨小零食」特集，從2019年1月上傳後，截至目前為止有9996萬6956次的觀看，甚至還有人以為「中國人都活得像妳這樣嗎？」

在2020年7月16日，李子柒拿下金氏世界紀錄認證的「最多訂閱量的YouTube中文頻道」，成為少數走出中國市場的中國影片創作者，至2021年9月30日，她的頻道訂閱人數達到1610萬人，仍然是YouTube中文頻道中訂閱人數最多的。

正當一切順風順水時，8月29日，李子柒在微博上發文「半夜被噁心到了，這麼快就按耐不住了嗎？」之後更在8月30日當天前往警局報案，她甚至在留言中回應「資本真的是好手段」，這時候網友們才注意到，李子柒從7月14日起就沒有更新影片。而背後這一切，網路傳聞與2016年「慧眼識英雄」的杭州微念科技有限公司脫不了關係。

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