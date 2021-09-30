提告歐鴻鍊二審敗訴　謝長廷揭判決依據：有沒有故意或過失

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／綜合報導

前外交部長歐鴻鍊，指稱駐日代表謝長廷曾說「大阪辦事處前處長蘇啟誠因憂鬱症所以自殺」。謝長廷不滿，提告求償80萬元，一審判決歐鴻鍊敗訴。案經上訴，高院二審卻出現逆轉判決，改判歐鴻鍊不須賠償。對此，謝長廷表示，這種官司主要是審查有沒有故意或過失，「即使被告勝利也是法院認為沒有蓄意毀損他人名譽而已。」

對於判決，謝長廷表示，法治社會，是非曲直有時不得不訴諸法庭，自己從政多年，經歷過「法治是騙局」「正義是偶然」的戒嚴時代，但做為法律人，知道司法公信力建立不易，從未以自己訴訟個案的不利，就輕易說法院或法官有問題來傷害司法公信，「不過，判決是公開的，而且可以公評，這也是提升判決水準，增加司法公信的方法。」

謝長廷就判決事實提出三點，他指出，歐鴻鍊上電台說：「謝長廷啊，大概人家因為這個，指責謝長廷，逼死了這個蘇啟誠，所以他，為了卸罪、脫罪，他就說，蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，但自己公開否認，「如能證明何時、何處講過這樣的話，我願意公開道歉辭職，結果他提不出來，也不道歉。我只好提出訴訟，第一審判他敗訴。」

謝長廷表示，歐鴻鍊提出蘇太太在訴訟中給他的一封信，說有人告訴她謝長廷在部內講過蘇處長有憂鬱症，而她有告訴歐。但她只是聽有人說，誰告訴她、有沒有人真的這樣說照理可以查一下，但歐聽到後沒有查問，三年來歐從來未試著去查，在電台講的又加油添醋，所以第一審判他敗訴，是因不採這種「甲聽乙說，乙聽丙説」的卸責模式。

謝長廷指出，但媒體刊登判決理由說，第二審卻認定蘇太太有告訴他，他公開講就算有憑據，而判他勝訴。這社會可以公評。

謝長廷表示，還沒有看到判決書，最近日本公務忙碌，都是委託律師處理。這種官司主要是審查有沒有故意或過失，即使被告勝利也是法院認為沒有蓄意毀損他人名譽而已，有的政治人物會借題發揮，說還死者公道云云，其實只是消費亡者，「我人在國外，最近台日事情多，對我攻擊某個程度我忍受，但超過程度，不得已還是只能訴諸法庭。豈好訟哉，不得已矣！」