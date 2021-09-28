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逆轉勝！蘇啟誠輕生案　前外長歐鴻鍊稱謝長廷卸責免賠償

▼◄駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前外交部長歐鴻鍊，2019年1月廣播節目中，指稱駐日代表謝長廷為了卸責，說出「大阪辦事處前處長蘇啟誠因憂鬱症所以自殺」。謝長廷不滿，起訴求償80萬元。一審判決歐鴻鍊敗訴，須賠償30萬元。案經上訴，高院二審卻出現逆轉判決，改判歐鴻鍊不須賠償。全案就此確定。

駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠，2018年因颱風「燕子」侵襲日本，造成許多台灣旅客滯留關西國際機場。輿論原本矛頭指向謝長廷，後來因網軍帶風向，大阪辦事處成了眾矢之的，蘇啟誠最後在9月14日輕生，並留下遺書「不想受到屈辱，以死明志」。

隔年1月24日，歐鴻鍊在廣播節目中公開表示「大家指責謝長廷逼死蘇啟誠，所以他為了脫罪，就說『蘇啟誠有憂鬱症所以自殺』。」對於歐鴻鍊的言論，謝長廷發聲明澄清「我從沒有講過這種話」，他也認為歐鴻鍊的言論嚴重侵害名譽權，提訴求償80萬。

法院審理時，歐鴻鍊主張自己的言論，乃是憲法所保障的言論自由，係針對可受公評之事所做的合理評論；況且謝長廷為公眾人物、政治人物，自須忍受較嚴格的監督，故對謝長廷的意見批評，謝長廷需有更大的容忍度。此外，歐鴻鍊也曾在蘇啟誠過世後，致電蘇啟誠之遺孀范姜真媺時，范姜真媺也向歐鴻鍊說「聽聞外交部關心人士告知謝長廷在部內聲稱蘇啟誠有憂鬱症」，歐鴻鍊並當庭出示范姜真媺信見為憑。

不過一審法院仍認定歐鴻鍊確實侵害謝長廷名譽權，判決歐鴻鍊須賠償30萬元。案經上訴，高等法院二審審理後，卻出現逆轉判決。高院改採信歐鴻鍊的說法，認為歐鴻鍊的言論並無逾越言論自由的範疇；另外他也善盡查證責任，並非詆毀謝長廷名譽。高院因此於28日做出改判，逆轉改判歐鴻鍊免賠，全案確定。

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