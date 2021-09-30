　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

農委會3措施降低大陸風險　拚釋迦+蓮霧外銷6000公噸

▲▼行政院發言人羅秉成30日主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成30日主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對中國大陸今年3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，農委會積極由內銷、外銷及加工等三個面向實施因應措施，並透過相關部會、農民與農民團體、外銷與加工業者、國外通路及海內外消費者的共同努力與全力支持，穩定國內鳳梨產銷與確保農民收益。

農委會表示，對於中國大陸再度以有害生物為由，自今年9月20日暫停我國釋迦與蓮霧輸入，農委會積極採取各項因應措施，透過擴大中國大陸以外的出口市場、加強國內行銷及啟動多元加工利用等具體作為，務必穩定蓮霧與釋迦的產地價格及農民收益，避免產業與農民受到影響。

農委會指出，受新冠肺炎疫情擴大及今年3月起銷中受阻等影響，鳳梨產業面對極大挑戰，該會隨即啟動各項因應措施，在強化外銷與拓展市場通路方面，除提高外銷獎勵標準外，並在主要目標市場舉辦台灣農產節活動，加強促銷鳳梨等優質農產品。

農委會提到，在確保外銷品質與規定最低收購價格方面，農委會加強派員查核，確保外銷品質與農藥殘留合格，並要求外銷業者收購裸果價格不得低於每公斤21元，以確保農民收益；在促進國內行銷與多元加工利用方面，包括透過新設企業團購與電商網購平臺增加採購，以及開發多項加工產品，輔導業者收購溯源鳳梨進行多元加工。

農委會提及，在實施各項因應措施後，今年1至8月鳳梨外銷中國大陸以外市場的數量逾2.5萬公噸，較去年同期大幅增加560%，尤其是外銷日本將近1.8萬公噸，較去年同期成長742%；國內鳳梨主要產季平均產地價格達到每公斤22.1元，高於過去2年平均價格21元/公斤，有效穩定國內鳳梨產銷與確保農民收益。

針對中國大陸自今年9月20日暫停我國蓮霧與釋迦輸入，農委會在院會中提出各項因應措施，配合產期陸續落實推動，並視需要隨時調整產期與產量，以穩定蓮霧與釋迦的產地價格及農民收益。

具體措施包括：一、開拓外銷新興市場：加碼外銷獎勵與改善儲運技術，開拓遠距新興市場；加強冷凍與加工釋迦研發，避免鮮果外銷受檢疫條件限制；針對重要目標市場加強辦理拓銷活動，以釋迦5,000公噸及蓮霧1,000公噸為外銷目標；二、全面強化國內行銷：成立「好釋連蓮」訂購平臺，強化企業認購行銷，並加強實體通路及電商等多元通路採購量；運用五倍券、農遊券等鼓勵消費者採購；三、啟動多元加工：導入冷鏈管理及加工技術，提高附加價值。

農委會指出，我國水果外銷以往高度仰賴中國大陸市場，最高占比達84.4%；在該會積極推動拓展新興市場各項措施後，自106年起外銷中國大陸比例已逐年下降，109年水果銷中比例降至75.9%，今年1至8月更降到41.5%，將持續精進水果外銷相關作為，尤其要積極改善外銷產業鏈各個環節、強化外銷冷鏈設施與設備，並透過跨部會合作，持續擴大與深耕外銷新興市場，以提高水果外銷數量與品質，並降低對中國大陸的依賴，以維護農民收益。

▼台灣水果外銷現況與未來精進措施。（圖／農委會提供）

▲▼台灣水果外銷現況與未來精進措施。（圖／農委會提供）

▲▼台灣水果外銷現況與未來精進措施。（圖／農委會提供）

▲▼台灣水果外銷現況與未來精進措施。（圖／農委會提供）

▲▼台灣水果外銷現況與未來精進措施。（圖／農委會提供）

▲▼台灣水果外銷現況與未來精進措施。（圖／農委會提供）

▲▼台灣水果外銷現況與未來精進措施。（圖／農委會提供）

▲▼台灣水果外銷現況與未來精進措施。（圖／農委會提供）

▲▼台灣水果外銷現況與未來精進措施。（圖／農委會提供）

▲▼台灣水果外銷現況與未來精進措施。（圖／農委會提供）

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
20歲女大生打完BNT「尿失禁」哭了　跪求尿布品牌
口愛片瘋傳！警臂章被盜　苦主現身「氣到發抖」
iOS 15出現bug！　儲存照片被刪光
Toyz「89萬深夜裸奔片」被翻　最後一幕統神笑了
快訊／行政院拍板！　公投可不在籍投票
機師劈腿帶空姐回家！長榮航空回應了
《魷魚遊戲》大反派暴紅！　「超狂菁英」棄百萬年薪35歲出道
快訊／盜客戶2.8億「住豪宅上酒店」　高階理專重判10年半
政大女控學長「噁心偷拍狂」　PO照公審被告結果出爐
快訊／過期原料製成「蝦味先」！　裕榮董事長判囚定讞
Toyz涉毒早有跡象　男星爆「2個月前斗內1克」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

五倍券「紙本+數位」已逾1300萬人　5900萬人次登入加碼券

鏡電視NCC初審過關！陳耀祥：洩密案是新聞操作

陳柏惟再登質詢台「沒有拜託你學台語」　馮世寬：委員對我非常好

快訊／行政院拍板公投可不在籍投票　最快2023上路

公投不必返鄉　政院：公投投票權人「先提申請」再投票

農委會3措施降低大陸風險　拚釋迦+蓮霧外銷6000公噸

蔡英文親自徵召六都人選？　陳亭妃：不清楚是否假傳聖旨

昨沒放國旗遭糗！藍議員今反擊　逼陳其邁喊「中華民國生日快樂」

退輔會明年派員駐美　馮世寬曝人選：曾留美並駐外的將級退役武官

陳柏惟挺萊豬反疫苗　林為洲嗆敢做不敢當：你這樣還要1打35？

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

江俊翰含淚出櫃！「身為同志我沒錯」　被控染毒揪多人運動…痛揭真相反擊

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

五倍券「紙本+數位」已逾1300萬人　5900萬人次登入加碼券

鏡電視NCC初審過關！陳耀祥：洩密案是新聞操作

陳柏惟再登質詢台「沒有拜託你學台語」　馮世寬：委員對我非常好

快訊／行政院拍板公投可不在籍投票　最快2023上路

公投不必返鄉　政院：公投投票權人「先提申請」再投票

農委會3措施降低大陸風險　拚釋迦+蓮霧外銷6000公噸

蔡英文親自徵召六都人選？　陳亭妃：不清楚是否假傳聖旨

昨沒放國旗遭糗！藍議員今反擊　逼陳其邁喊「中華民國生日快樂」

退輔會明年派員駐美　馮世寬曝人選：曾留美並駐外的將級退役武官

陳柏惟挺萊豬反疫苗　林為洲嗆敢做不敢當：你這樣還要1打35？

風・Luxury／江詩丹頓曝光最強訂製　把世界名畫微縮到懷錶上

速霸陸「第一輛電動車」再釋預告片　4驅特色最快年底亮相　

幸福巴士六腳環狀線10／12啟用　串聯購物+就學+就醫

樂尼尼大坑店倒閉現交易　自家人切小塊「左手賣右手」

鑰匙未拔機車遭竊　屏警往返80里2小時找回

高雄海神攜手高醫大　完整職業級運動醫療照護

邵翔曝和小蠻吵架像仇人！　加入《與惡》舞台劇演「凱子」形象大翻轉

中國缺電恐遇「反聖嬰」冬季酷寒用電量將飆升　外媒曝3解法

謝震武蟬聯8年最受信賴主持　黃子佼奪雙冠「不敢說100分」

拿擦過屁股的衛生紙擦地板　媳揭婆婆「飯店式整潔」內幕

政治熱門新聞

快訊／蔡英文完成接種第二劑高端　秒速打完「這樣就結束了？」

快訊／新北看護足跡曝！　上菜市場2小時、4天都去這間7-11

蔡英文打第二劑高端　護理師重現「抽海陸」經典一幕

多圖／200輛軍車深夜現身台北街頭　雄三、天弓、劍二飛彈車登場

藍議員要求國慶日國旗飄揚　陳其邁回這句她超尷尬

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨　維護區域和平

LIVE／蔡英文接種第二劑高端疫苗　全程直播看這裡

國慶「全兵力」操演47軍機飛越總統府　史上「最巨」國旗登場

LIVE／雙十國慶首度「全兵力」操演！　47架軍機飛越總統府上空

蔡英文今打完第二劑高端　「上次只有手臂痠痛」

快訊／行政院拍板公投可不在籍投票　最快2023上路

民眾黨美女刺客第一棒！林珍羽披2022戰袍　柯文哲：要認真選

打完第二劑高端！　蔡英文曝最新狀況

快訊／賴清德接種第二劑高端疫苗　10分鐘打完快閃

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

即／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

過橋嗎？5尊「邪笑惡煞」擋盡頭

Toyz和妹子約泡湯　蒙眼磨身體黑歷史挨轟

Toyz曾關心他「來一口助眠」　謝和弦認兄弟：自己人

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

女店員遭挖眼流下2行血水　嫌犯母嘆「我管不住」

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

更多

最夯影音

更多
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押
女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面