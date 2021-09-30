農委會3措施降低大陸風險　拚釋迦+蓮霧外銷6000公噸

▲行政院發言人羅秉成30日主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者黃巈禾／台北報導

針對中國大陸今年3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，農委會積極由內銷、外銷及加工等三個面向實施因應措施，並透過相關部會、農民與農民團體、外銷與加工業者、國外通路及海內外消費者的共同努力與全力支持，穩定國內鳳梨產銷與確保農民收益。

農委會表示，對於中國大陸再度以有害生物為由，自今年9月20日暫停我國釋迦與蓮霧輸入，農委會積極採取各項因應措施，透過擴大中國大陸以外的出口市場、加強國內行銷及啟動多元加工利用等具體作為，務必穩定蓮霧與釋迦的產地價格及農民收益，避免產業與農民受到影響。

農委會指出，受新冠肺炎疫情擴大及今年3月起銷中受阻等影響，鳳梨產業面對極大挑戰，該會隨即啟動各項因應措施，在強化外銷與拓展市場通路方面，除提高外銷獎勵標準外，並在主要目標市場舉辦台灣農產節活動，加強促銷鳳梨等優質農產品。

農委會提到，在確保外銷品質與規定最低收購價格方面，農委會加強派員查核，確保外銷品質與農藥殘留合格，並要求外銷業者收購裸果價格不得低於每公斤21元，以確保農民收益；在促進國內行銷與多元加工利用方面，包括透過新設企業團購與電商網購平臺增加採購，以及開發多項加工產品，輔導業者收購溯源鳳梨進行多元加工。

農委會提及，在實施各項因應措施後，今年1至8月鳳梨外銷中國大陸以外市場的數量逾2.5萬公噸，較去年同期大幅增加560%，尤其是外銷日本將近1.8萬公噸，較去年同期成長742%；國內鳳梨主要產季平均產地價格達到每公斤22.1元，高於過去2年平均價格21元/公斤，有效穩定國內鳳梨產銷與確保農民收益。

針對中國大陸自今年9月20日暫停我國蓮霧與釋迦輸入，農委會在院會中提出各項因應措施，配合產期陸續落實推動，並視需要隨時調整產期與產量，以穩定蓮霧與釋迦的產地價格及農民收益。

具體措施包括：一、開拓外銷新興市場：加碼外銷獎勵與改善儲運技術，開拓遠距新興市場；加強冷凍與加工釋迦研發，避免鮮果外銷受檢疫條件限制；針對重要目標市場加強辦理拓銷活動，以釋迦5,000公噸及蓮霧1,000公噸為外銷目標；二、全面強化國內行銷：成立「好釋連蓮」訂購平臺，強化企業認購行銷，並加強實體通路及電商等多元通路採購量；運用五倍券、農遊券等鼓勵消費者採購；三、啟動多元加工：導入冷鏈管理及加工技術，提高附加價值。

農委會指出，我國水果外銷以往高度仰賴中國大陸市場，最高占比達84.4%；在該會積極推動拓展新興市場各項措施後，自106年起外銷中國大陸比例已逐年下降，109年水果銷中比例降至75.9%，今年1至8月更降到41.5%，將持續精進水果外銷相關作為，尤其要積極改善外銷產業鏈各個環節、強化外銷冷鏈設施與設備，並透過跨部會合作，持續擴大與深耕外銷新興市場，以提高水果外銷數量與品質，並降低對中國大陸的依賴，以維護農民收益。

▼台灣水果外銷現況與未來精進措施。（圖／農委會提供）

