諾貝爾和平獎10／8揭曉　白俄反對派領袖成熱門人選

▲專家預測季哈諾夫斯卡婭最有可能是今年的諾貝爾和平獎得主。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐敬璇／綜合報導

2021諾貝爾和平獎得主將在10月8日揭曉，奧斯陸和平研究中心（PRIO）主席烏達爾（HenrikUrdal）與歷史學家史文（Asle Sveen）都看好白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）。

諾貝爾和平獎於每年12月10日頒獎，無國界記者組織（RSF）、保護記者協會（Committee to Protect Journalists）、世界衛生組織（WHO）、瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）、美國前總統川普、白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭都在今年的候選名單列中。

▲瑞典環保少女童貝里。（圖／達志影像／美聯社）

烏達爾和史文曾成功預言諾貝爾和平獎得主，今年兩人都看好季哈諾夫斯卡婭。

季哈諾夫斯卡婭2020年參加白俄羅斯總統大選，對抗爭取連任的盧卡申科（Alexander Lukashenko），最後結果不幸落敗，此事遭白俄人民與國際社會質疑選票被操弄，實際上她才是真正的當選人。

烏達爾表示，白俄羅斯屬於世界前幾名的壓迫政權，如果季哈諾夫斯卡婭獲諾貝爾和平獎，將會引起世界共鳴。

諾貝爾和平獎的獎金高達100萬美元（約新台幣2780萬元），得主將由挪威國會任命的5位評委決議，從329個獲得提名的組織或個人中篩選，並於10月8日在挪威首都奧斯陸（Oslo）揭曉。