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社會 社會焦點 保障人權

詐團私訊「傳票+制服警照」　他急領2百萬面交...警一句話戳破

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲線報，1名妻子報案丈夫疑似接到詐騙電話，並且還出門到銀行提款2百萬返家，妻子驚覺有異搶過電話質問對方，並立刻通知警方到場處理，警方發現詐騙集團疑似盜用警員圖片，還向男子勸說「警察制服換2年了」，詐騙集團都沒有更新資訊。

警方調查，29日中午時分，民眾接獲1名女子報案，指稱51歲的蔣姓丈夫疑似接到詐騙集團電話，且用手機持續通話，甚至還出門領了2百萬元返家，妻子搶過電話質問對方，並通知警方到萬華的住處了解情況。

▲▼詐騙集團利用假警察制服（右）取信被害人，警方一看傻眼「2年前汰換了」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐騙集團利用假警察制服（右）取信被害人，警方一看傻眼「2年前汰換了」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場時發現，詐騙集團偽造台中地方法院傳票，聲稱蔣姓男子的證件遭人冒用，且被販毒集團使用，更表示「偵查不公開」，要求蔣不得將事情洩漏出去，且要在當天下午4時許將錢領出，並派檢警前往住處點交。

蔣男向警方表示，當時接獲詐騙集團來電，最後雙方互相加入通訊軟體，詐騙集團還傳了台中地院的傳票以及警員制服照片，警方一看傻眼，指出傳票是假的之外，更離譜的是，照片上的員警穿的是「舊式制服」，早已在2019年淘汰更新。

▲▼詐騙集團利用假警察制服取信被害人，警方一看傻眼「2年前汰換了」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐騙集團傳送偽造的台中地院傳票，被害人信以為真領了2百萬要面交，所幸遭阻。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，現行的新警察制服為藏青色，除了「虧」詐騙集團「資訊要更新」外，更強調，該張照片看起來是在警局駐地拍攝，雖然警員打馬賽克，後續將追查冒用警員照片的詐騙集團。

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