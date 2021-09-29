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神秘島Google地圖被打碼！真相揭曉驚見核試驗場　網嚇瘋：有陰謀

▲▼穆魯羅阿環礁（Moruroa）。（圖／翻攝自Google地圖）

▲穆魯羅阿環礁的右側景觀被打上了馬賽克。（圖／翻攝自Google地圖）

記者葉睿涵／綜合報導

有網友近日在使用Google地圖時，意外發現南太平洋海域上的一座神秘島嶼「穆魯羅阿環礁」（Moruroa），有一半的地圖竟被打上了馬賽克，因此懷疑這座島上是否存在著不可告人的秘密或陰謀。

綜合《太陽報》與《每日星報》報導，這座島嶼坐落於南太平洋海域，是法屬玻里尼西亞群島中的一個環礁，名叫穆魯羅阿環礁。在Google地圖的衛星圖像中，島嶼的左半邊清楚可見聳立著數座大型建築，但島嶼的右側則被Google用藍色的小點打上了馬賽克，網友們完全看不見隱藏在馬賽克之下的景觀。

好奇島上為何大部分區域都被屏蔽的網友展開歷史調查後，發現原來法國曾在1966年至1996年間在島上進行重大核試驗，並在當地進行多達181次的測試。報導稱，部分爆炸的威力是日本廣島1945年原子彈爆炸的200倍，而綠色和平組織（Greenpeace）也指出，核輻射已對遠至秘魯和紐西蘭的水域造成污染。

1996年，時任法國總統希拉克（Jacques Chirac）下令拆除核試驗設施，並終止所有核能活動。出於安全考量，穆魯羅阿環礁至今仍由法國軍隊看守，不開放遊客進入，因此人們不難理解為什麼島嶼的右半側會被Google打上馬賽克。

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