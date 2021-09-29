　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔣萬安合體朱立倫　高喊「 國民黨贏回台北市」

▲▼蔣萬安、朱立倫合體為流浪狗募款。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▲蔣萬安、朱立倫合體。（資料照／翻攝蔣萬安臉書）

記者楊蕓／台北報導

新北前市長朱立倫當選國民黨主席，今（29日）在台北舉辦感恩餐會邀請北市立委、議員出席。與會的國民黨立委蔣萬安表示，希望朱立倫帶領國民黨不管在立法院或在地方議會，每一個縣市，都可以打贏勝仗，「讓國民黨贏回台北市，好不好！」

蔣萬安表示，要恭喜朱立倫，當選後在很多議題方面，都發表強而有力的看法，他自己的臉書也有給予相關期許，未來希望朱立倫能夠實踐團結、改革、無私跟接下來不忘初心，帶領國民黨不管在立法院或在地方議會，每一個縣市，都可以打贏勝仗，「讓國民黨贏回台北市，好不好！」

朱立倫當選當晚，蔣萬安在臉書表示，國民黨在2020年遇上空前挫敗，江啟臣在這樣的氛圍下挺身而出、扛起黨主席重擔，不只是史上最年輕的黨主席，更是他的學長，也是立法院的好同事、好戰友。

蔣萬安說，在這17個月，他看著江啟臣全力為黨奔走、走上街頭、進行改革，每一次的嘗試都是希望讓黨更好、凝聚更多認同，「謝謝江主席，辛苦了！未來的日子我們仍要繼續打拚！」

蔣萬安並恭喜朱立倫，即將再度帶領全黨夥伴，一同面對接下來的各項挑戰。他期盼新主席能做到「3個實踐、2個不忘」，實踐團結、實踐改革、實踐無私，以及不忘民意、不忘初心，以創新思維帶領國民黨回應民意，盡在野責任、累積執政能量，重新凝聚戰力，成為民眾最堅實的依靠。

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

ET快訊
快訊／高雄5區明早8時起　停水23小時
密醫「疏通療法」讓不孕人妻得2子！　老公驗DNA崩潰
《魷魚遊戲》李政宰癡愛失婚千金6年　不婚原因超感人
「恐怖挖眼男」震驚全台！他舉3悲劇：說好的安全網呢
「3人合資800元」中27億威力彩　鄉民抓2疑點：很怪
20多歲超商女店員傷勢慘況曝！　今開刀治療
超商女店員「遭徒手挖眼」恐失明！　潘孟安臉書被灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌未對3+11道歉　柯文哲批「態度讓人生氣」：大家走著瞧

教育部人為疏失搞丟學習歷程檔案　監委批重大疏失申請自動調查

陳柏惟台語質詢爆爭執　本土社團籲恢復通譯制度

境外敵對勢力介入年底公投？　李進勇：未接獲相關情資

江啟臣收到匿名花束　坦言敗選失落「不論哪個位置都會繼續戰鬥」

亞泥礦權遭撤銷還可繼續挖　林淑芬喊速修礦業法：有沒有決心而已

快訊／蔣萬安合體朱立倫　高喊「 國民黨贏回台北市」

BNT疫苗可多打250萬人　普惠醫工捐贈新型針具

集郵迷注意！建國110年、虎年郵票登場　中華郵政第四季全面發售

民眾黨美女刺客第一棒！林珍羽披2022戰袍　柯文哲：要認真選

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

蘇貞昌「聲嘶力竭」狂吼完成報告　藍綠女戰神眼神超殺衝突畫面曝

彩券行老闆「垃圾桶撿百萬得主」　中獎阿北突被告知：以為是詐騙

蘇貞昌未對3+11道歉　柯文哲批「態度讓人生氣」：大家走著瞧

教育部人為疏失搞丟學習歷程檔案　監委批重大疏失申請自動調查

陳柏惟台語質詢爆爭執　本土社團籲恢復通譯制度

境外敵對勢力介入年底公投？　李進勇：未接獲相關情資

江啟臣收到匿名花束　坦言敗選失落「不論哪個位置都會繼續戰鬥」

亞泥礦權遭撤銷還可繼續挖　林淑芬喊速修礦業法：有沒有決心而已

快訊／蔣萬安合體朱立倫　高喊「 國民黨贏回台北市」

BNT疫苗可多打250萬人　普惠醫工捐贈新型針具

集郵迷注意！建國110年、虎年郵票登場　中華郵政第四季全面發售

民眾黨美女刺客第一棒！林珍羽披2022戰袍　柯文哲：要認真選

停柵欄前也罰錢！黑車2度「停地雷區」緊鄰火車　很多人竟不知違規

蘇貞昌未對3+11道歉　柯文哲批「態度讓人生氣」：大家走著瞧

天氣太熱「香草冰淇淋」融化了　白白一大坨流出床：快來擦乾呀！

「做SUBWAY要會分辨起士」　客人指導店員遭打斷怒罵1句挨告

人魔阿伯「效仿A片」擄走16歲少女當性奴…囚地洞24天隨時發洩

黃子鵬碰頭游霆崴　運彩看好樂天勝富邦

林依晨懷胎初期畫面曝光！ 挺孕肚躲Janet後面「3私照」有跡可循

興大商圈陷窘境　學生不捧場！20年老店、網咖倒一片

限電衝擊！台商「提前」放員工十一長假　國台辦：國家宣示保供電

新研究：染疫者患「長期後遺症」機率飆破3分之1　恐將呼吸異常

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

政治熱門新聞

顏清標撂台語畫面曝！他酸顏寬恒想吃水餃

台灣GDP成長率6%　王浩宇嘆：政府還是被罵

恩主公醫院沒稀釋BNT原液　接種人數少6倍、百位民眾沒打到

蔡英文執政6年舉債1.2兆　創20年來最高

北市電影院今起取消梅花座　情侶終於能坐一起

獨／北市副發言人林珍羽10月離職

快訊／台灣國際防疫跌至第42名　輸南非、埃及、秘魯

為何台中人不滿陳柏惟　他揭關鍵：反對疫苗進口採購

新北居家列管52人暴增至127人　侯友宜揭原因

葉元之還原唐鳳影片只花0元！網掀論戰

游淑慧：「接種高端」的數百萬人怎麼辦？

柯文哲槓花敬群　政大教授也參戰

議員爆北市公園處驚見「寄生上流」

民眾黨美女刺客第一棒！林珍羽披2022戰袍　柯文哲：要認真選

更多熱門

相關新聞

國共「求同尊異」？　國台辦：堅持一中原則

國共「求同尊異」？　國台辦：堅持一中原則

朱立倫當選國民黨主席，中共中央總書記習近平隔天也發電文祝賀，內文首次出現「為國家謀統一」。朱立倫以「求同尊異」來回應，希望兩岸之間相互尊重，促進和平。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26日）表示，堅持在一中原則之下，對於兩岸之間的差異，包括長期存在的政治分歧等，願與國民黨和台灣各黨派一起尋求解決之道。

朱立倫勝選黨主席　台大續開課！

朱立倫勝選黨主席　台大續開課！

陳學聖質疑鄭文燦對公投案心虛　桃市府回擊

陳學聖質疑鄭文燦對公投案心虛　桃市府回擊

「朱立倫控制不了藍委！」　民進黨：戰鬥藍變「亂鬥藍」

「朱立倫控制不了藍委！」　民進黨：戰鬥藍變「亂鬥藍」

朱立倫如何翻轉老Ｋ「末日現象」

朱立倫如何翻轉老Ｋ「末日現象」

關鍵字：

朱立倫蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

林依晨爆懷孕了！卸貨倒數「10月當新手媽咪」

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

山洪爆發瞬間捲人！一家3口被沖走溺亡

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

27億威力彩得主是3位年輕人！民營企業上班　「開心到頭昏」沒規劃下一步

韓媒曝：美國強迫台積電交出機密數據

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面