快訊／蔣萬安合體朱立倫　高喊「 國民黨贏回台北市」

▲蔣萬安、朱立倫合體。（資料照／翻攝蔣萬安臉書）

記者楊蕓／台北報導

新北前市長朱立倫當選國民黨主席，今（29日）在台北舉辦感恩餐會邀請北市立委、議員出席。與會的國民黨立委蔣萬安表示，希望朱立倫帶領國民黨不管在立法院或在地方議會，每一個縣市，都可以打贏勝仗，「讓國民黨贏回台北市，好不好！」

蔣萬安表示，要恭喜朱立倫，當選後在很多議題方面，都發表強而有力的看法，他自己的臉書也有給予相關期許，未來希望朱立倫能夠實踐團結、改革、無私跟接下來不忘初心，帶領國民黨不管在立法院或在地方議會，每一個縣市，都可以打贏勝仗，「讓國民黨贏回台北市，好不好！」

朱立倫當選當晚，蔣萬安在臉書表示，國民黨在2020年遇上空前挫敗，江啟臣在這樣的氛圍下挺身而出、扛起黨主席重擔，不只是史上最年輕的黨主席，更是他的學長，也是立法院的好同事、好戰友。

蔣萬安說，在這17個月，他看著江啟臣全力為黨奔走、走上街頭、進行改革，每一次的嘗試都是希望讓黨更好、凝聚更多認同，「謝謝江主席，辛苦了！未來的日子我們仍要繼續打拚！」

蔣萬安並恭喜朱立倫，即將再度帶領全黨夥伴，一同面對接下來的各項挑戰。他期盼新主席能做到「3個實踐、2個不忘」，實踐團結、實踐改革、實踐無私，以及不忘民意、不忘初心，以創新思維帶領國民黨回應民意，盡在野責任、累積執政能量，重新凝聚戰力，成為民眾最堅實的依靠。