「朱立倫控制不了藍委！」　民進黨：戰鬥藍變「亂鬥藍」

▲行政院長蘇貞昌在國民黨要求下赴立法院施政報告，但遭到國民黨杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨立院黨團28日再次杯葛行政院長蘇貞昌報告、癱瘓立法院議事，民進黨發言人簡舒培表示，國民黨要求蘇貞昌報告，卻又潑水、阻擋上台，自稱「戰鬥藍」，實際上是「亂鬥藍」；她認為，國民黨新主席朱立倫的「戰鬥」變成「亂鬥」，顯示他控制不了國會失控的藍委。

簡舒培表示，國際上認同台灣防疫的成果，包括日本的朝日新聞稱讚台灣二度成功抑制疫情；而美國有線電視新聞網（CNN）27日更是報導台灣政府防疫有成，大讚台灣在全球面臨民主衰退威脅之際，能夠持續蓬勃發展國內的民主自由，在國際間大放異彩。

簡舒培表示，國民黨主席朱立倫日前才說國民黨要開始「戰鬥」，結果國民黨立法院黨團卻一面要求行政院長報告，一面卻用暴力方式阻撓院長上台，朱立倫的戰鬥根本是「亂鬥」，也顯示新任主席控制不了在國會失控的藍委。

簡舒培呼籲，朱立倫應率領黨籍立委，用專業、理性問政來監督，獲得人民認同，而不是讓國民黨變成亂鬥藍，此舉無法獲得民眾支持，只會讓民眾唾棄，呼籲曾擔任過行政院副院長的朱立倫，好好約束黨籍立委。

▲行政院長蘇貞昌在國民黨要求下赴立法院施政報告，但遭到國民黨杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）