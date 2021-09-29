屏東「恐怖挖眼男」震驚全台！他狂舉3悲劇：說好的安全網呢

▲楊男施暴畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

屏東「恐怖挖眼男」26日因被提醒將口罩戴好，竟發狂朝女店員臉部攻擊，駭人過程持續3分鐘，引起社會譁然。就有網友回顧過往曾發生的憾事，不禁感慨「說好的社會安全網呢？」

網友在PTT直言，「這次的屏東超商挖眼事件，跟上次生魚片刀背刺事件，還有小燈泡事件，都令人震驚！但是我們的司法一再改革，卻越是縱容，現在不選舉連屁都不放了是吧？一群垃圾政客。」

對此，鄉民也紛紛吐槽，「都補在網路上了」、「還有護士被斷手筋啦，前陣子疫情期間的」、「不要懷疑改革的決心」、「台灣司法改革領先全球」、「會高高舉起輕輕放下，讓一堆無辜百姓遇害」、「都跟你說是網了，有洞也是很正常的」。

▲警方將楊男帶回派出所，會同衛生單位強制送醫。（圖／記者陳崑福翻攝）

談到這起恐怖挖眼事件，悲劇發生在屏東高樹鄉新南勢超商裡，26日上午9點左右，50歲楊男入店消費，因為被提醒將口罩戴好，竟失控衝進櫃台內，不斷朝20多歲女店員的臉部攻擊，強挖對方眼睛，造成她一眼視網膜剝落、傷勢嚴重，甚至可能失明。

事實上，楊男之前才在早餐店拿刀割別人脖子，因而被關了幾個月，怎料才出獄沒多久，竟再度傷人，讓當地居民心生恐懼。

另外，警方獲報後，循線將楊男逮捕，發現他是衛生所列管的精神官能症患者，緊急會同衛生所等相關單位將他強制送醫。