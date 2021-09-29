台灣GDP「成長率6%」已開發國家最好　王浩宇嘆：政府還是被罵

▲台灣今年的GDP有望上看6%。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

惠譽信評（Fitch Ratings）預估台灣的 GDP（國內生產毛額）成長率將高達6%，比起上一次評估大幅上修1.5%，也是全球少數上修 GDP成長率的國家。對此前桃園市議員王浩宇表示，台灣的GDP成長率應該是已開發國家中最好，但是政府還是整天被罵。

王浩宇在臉書發文表示，台灣2020年的GDP成長率達3.11%，是所有先進國家最高的，甚至比中國還高，今年的GDP成長率預估達6%，沒有意外也會是全世界已開發國家中最好的數字，可悲的是「政府還是整天被罵」。

▲王浩宇感嘆，台灣GDP成長率6%，但是政府還是被罵。（圖／翻攝王浩宇臉書）



網友對此在王浩宇臉書發文表示，「去年選小英就是我的超前部屬」、「他們不是在罵，而是在亂！亂就會消耗掉台灣內部的能量，目的就是讓西台灣有機可趁」、「難怪kmt不爽，沒辦法把經國先生的經濟奇蹟拿來說嘴」、「今年台灣上市櫃公司總獲利，可望是去年1.8兆的兩倍達到3.6兆！今年台灣政府的稅收可能會大進補」、「吃台灣、住台灣、罵台灣、吹捧大陸，就是無膽去大陸定居，這些人是甚麼心態」。

但是也有人認為，「結果是靠中國的進出口，蔡英文騙子」、「這張圖沒有告訴你的是，出口中國大陸貢獻了台灣50%多的GDP」、「但是說實在的，台灣物價是真的高到誇張，如果不是因為中國因素跟新冠肺炎守得好，蔡現在支持率會因為房價跟物價被打到谷底。」

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