10月「12星座運勢」排行出爐！巨蟹超衰、天蠍貴人要出現了

▲10月12星座的工作、愛情運勢怎麼樣？專家一次解析。（示意圖／資料照）

文／小孟老師

10月伴隨著水星逆行到18號，在這段期間要留意一些溝通的問題，冥王星與水星呈刑剋，這段時間需注意大環境容易會有偏激的思想言論，影響著大家的判斷，千萬不要被情緒帶著走而忽略了真實情況，需理性判斷才能把事情看清處理好；另外金星進入天蠍，也容易會有一些桃花新聞，而這個月的投資市場也容易會有市場傳言亂帶風向的情況，所以有作投資理財的朋友一定要中立來看市場的消息，不要不了解的情況下而亂投資。

另外，這個月土星與火星呈現好相位，若是腳踏實地的作事，反而事情的成效會很不錯，太依賴小聰明忽略一些細節，容易把事情給搞砸；海王星與金星結合可以去深究探討美學藝術音樂，可以使你的身心放鬆。

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第12名巨蟹座：切莫衝動，價值錯誤

巨蟹座本月職場運勢，最近與人合作會容易有一些衝動，尤其是在跟金錢上往來的部份一定要更加小心，若是這段時間有想創業合夥的朋友們，建議先不要衝動行事，把雙方的合作條約談好另外有法律上的保障再談合作會比較好，如果發生什麼風險也不會讓自己吃虧。

在情感方面有情人者最近兩人容易會為了一些價值觀的事不愉快，如果扯到金錢會更麻煩，數字釐清楚一點對兩人都好。單身的朋友們，你們容易被過去的人給困住，讓你們看不到眼前關心你的人，要給自己多一些機會看看新的人才會比較好。

財運方面，最近容易在金錢上有一些糾紛，要比較細心謹慎處理才是。

第11名雙魚座：學習經驗，沒有火花

雙魚座本月職場運勢，在工作上對未來的下一步會容易感到困惑，需要一些前輩來給你指引，你可能有很多事都想要去作，但又不知該如何從那個方向開始，也許找一些有經驗的人跟你分享，你會從中得到一些啟發，好知道怎麼著手下一步工作的方向。另外想變動工作的朋友，也適合挑戰一些沒有嘗試過的工作，會讓人有一些新的學習。

在情感方面，雖然感情很穩定，但有時也因為太過安定會沒有火花，可多安排一些活動，從事共同興趣會比較開心。單身的朋友們，你們總是糊裡糊塗的，其實一直有人在關心你，但你只以為對方是好朋友而己，其實他們已默默陪伴你很久，若是你印象不錯也可以給對方一些機會。

財運方面，理智消費，才不會衝動花大錢。

第10名牡羊座：學習耐心，多些退讓

牡羊座本月職場運勢，本月在工作上要注意與同事之間相處的情況，火星在合作關係宮，兩方容易會因為一些小事而意見不合，要記得有耐心的方式交流，兩方才能走雙贏路線，另外想變動工作的牡羊朋友們，可以留意是否有人介紹的工作會對你還不錯。

在情感方面有情人者這個月容易沒有耐性的對待彼此，兩人火氣都會有點大，需要好好冷靜的思考如何相處較好。單身者容易會有衝動行事的情況，對方會因你的過度熱情而感覺壓力大，還是要了解對方是否能接受你的步調，不要操之過急以免壞了剛萌芽的感情。

財運方面，容易衝動消費，作好理財計劃會是比較好的方式。

▲金牛座與另一半可安排小旅行製造甜蜜回憶。（示意圖／pakutaso）

第9名金牛座：大膽嘗試，安排旅行

金牛座本月職場運勢，在工作上會想要嘗試一些新事物，雖然看起來是有點風險，又加上你本身沒有相關經驗，但可以大膽一點去爭取你想要做的事，其實旁人會給你助力的，不要擔心會不會成功，盡力而為就是最好的表現。

在情感方面有情人者最近兩人感情還不錯，可以多安排一些小旅行創造彼此甜密的時刻，兩人都會覺得不錯。單身的金牛朋友們，你們對於在意的人是很關心，但有時太過活在自我付出的情況，對方也會感到負擔，還是輕鬆一點相處就好了，不要讓兩人的關系變得太有壓力。

在財運方面你需要細心的處理財務，不要別人亂報投資標的物就盲目跟從。

第8名 摩羯座：壓力頗大，累積情緒

摩羯座本月職場運勢，最近在工作上會覺得壓力有點大，因為你的能力很強，上司也容易給你過多的工作量，若是真的沒有辦法負荷也一定要反應才是，為了工作長久性，適時調整工作、平衡你的身心是必要的。

在情感方面有情人者，最近容易會為了一些小事而不開心，累積已久的情緒最近容易變得比較敏感，可能給彼此一些空間會是比較好的方式。單身的朋友們，你們容易活在自己的世界裡，已經出現關心你的人你還是神經有點大條沒有發現，其實真愛就在你身邊，可多多留意。

在財運方面，想作投資理財的朋友們，適合用定期定額的方式進場，這樣比較不會單純買在高點而賠錢。

第7名獅子座：忙碌不堪，關心彼此

獅子座本月職場運勢，最近會有愈來愈忙的感覺，除了忙自己的事情外，同事也會覺得你很可靠，只要有問題也會想要來找你幫忙，所以你會覺得工作上會有很多問題要解決，若是真的忙不過來，也要適時的拒絕請你幫忙的人，不然就容易影響自己的工作進度，反而得不償失。

在情感方面，你與另一半這個月都有過度繁忙的現象，還是要多關心彼此，不要讓對方覺得被你忽略放一旁的感覺。單身的朋友們，會有人想要介紹對象給你認識，雖然都有不錯條件的人選但總覺得好像不來電，不要灰心再多開發一些對象總會遇到。

財運方面，你的企圖心很大想要從投資賺錢，但要理性投資才是，不然容易影響情緒。

▲射手座和情人在10月會感覺少了一點激情與火花。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

第6名射手座：多點耐心，少了火花

射手座本月職場運勢，最近與同事之間容易在溝通上有一些問題，你需要多點耐心應對才可以得到比較好的效果，另外在專業上也可以尋求一些課程去增進能力，這樣日後在工作上更有機會取得往上升遷的機會，容易被重用。

在情感方面，最近你會有種懶得跟對方交流的感覺，不知是不是因為太習慣彼此了，所以有一點少了火花的感覺，你們之間需一些激情才會更熱烈。單身的朋友們，喜歡你們的人總覺得你們是定不下來的，但其實你想要的是可以有共同興趣、分享成長學習的伴侶，也許可以一起做些事來看看彼此價值觀合不合。

財運方面，容易會有衝動消費的情況，請三思而後行。

第5名處女座：過度負擔，多些溝通

處女座本月職場運勢，最近工作排程會有點過多，讓你的身體有點過度負擔，是時候該好好調整你的工作型態跟你的作息時間，不要因為在工作上表現完美而把自己的身體給操壞了，好好的休息是為了讓你的表現更好，不要過度的逞強。

在情感方面有情人者兩人需要多一點溝通才是，在一起久了有時覺得對方付出是理所當然的事，但這樣反而讓對方覺得不被尊重，要有同理心才是。單身的處女朋友們，你是長輩喜歡的類型，所以他們都會想要幫你介紹對象，雖然你的標準條件有點高，但這也是個管道可以去認識看看。

財運方面，有良好的理財習慣是累積財富的好方式。

第4名 雙子座：企圖心強，多花心思

雙子座本月職場運勢，最近對事業企圖心會有點重，除了在原本的公司上有想要更好的表現外，在薪資福利方面也開始思考，是否要往更好、更優質的公司去發展，這樣的想法很好，但前提是也要提升自己的專業能力才是，這樣在就業市場上才會有競爭性去談你想要的薪資水準，可多留意一些進修的相關資訊。

感情方面有情人者需多花點心思在了解對方的需求上，有時在感情中你比較在乎自己的感受，會忘了要關心對方，還是要適時的了解對方想法才是。單身的朋友們可多開發一些新朋友，這樣比較有機會碰到你的菜。

財運方面，容易會聽一些分析師的投資建議，但還是要回到務實面好好存錢才是。

▲天秤座在工作上能見度高，正財運也很強。（示意圖／資料照）

第3名天秤座：非常熱情，很有共識

天秤座本月職場運勢，火星進入你的本命，會讓你整個人在職場上很火紅，當然在做事情上也會覺得很有熱情與活力，但也因為這樣，你這個月的表現能見度很高，所以在言語方面的表達也要留意你所說出來的話與態度，若是太過的情緒化反而容易會讓人感覺不愉快而造成誤會，少一點紛爭會讓你的事情更容易完成。

在情感方面兩人對未來是很有共識，若是有想要往更承諾的方向前進，可以好好的計劃一下。單身的朋友們，你們在別人眼裡是個條件不錯的對象，也因為這樣所以想接近你的人很多，但你也要好好慎選，不要三心二意，容易錯過好人。

財運方面，正財運強，可以多做理財方案。

第2名天蠍座：遇見貴人，容易吃醋

天蠍座本月職場運勢，這個月份你在工作上會很有很多賞識你的人出現，你之前苦無發展的情況，這個月也會有一種突破感，當然你自己本身也要很願意積極表現就能遇到伯樂；另外想變動工作的朋友們，這個月也很適合去面試新工作，你會讓人留下好印象的，好好爭取你想要的機會。

在情感方面有情人者最近另一半會容易吃醋，可能因為你讓人覺得太優秀，所以對方會有點太在意你的行為。單身的朋友們你們可是萬人迷，但也因為這樣奇奇怪怪的人都想接近你，你還是要好好慎選對象才是。

在財運方面，最近的正財不錯，可以在工作上業績取得不錯的成果。

第1名水瓶座：學習事物，適合投資

水瓶座本月職場運勢，最近在工作上會有一種食之無味，棄之可惜的心態，目前的工作會讓你感覺到很穩定，但也因為這樣日復一日的過生活會覺得有點無趣，想要學習一些新事物，建議你下班後可以找一些進修課程，讓你可以增進專業在職場上更有競爭性；想變動工作的朋友們，也可以嘗試一些以前沒做過的工作，會覺得很新鮮有趣。

在情感方面有情人者會容易對另一半感到不耐煩，不是不愛對方，只是想要自己的空間比較多，好好說明對方可以理解的。單身的朋友們，你們對於感情會忽冷忽熱，從朋友先當起會是比較好的方式。

財運方面，很有自己一套理財方法也帶來不錯的成果。

▲小孟老師。

本文經授權轉自：小孟老師星座塔羅牌之清水孟