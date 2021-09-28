高二女傳訊「我喜歡U」他竟在教室「試水溫」揉胸　休職變撤職

▲曾男在教室中對高二女學生揉胸、摸臀，最後慘遭撤職。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）



記者吳銘峯／台北報導

國立台南高工曾姓技佐（協助老師上技職課），2018年間收到高二女學生小如（化名）傳LINE訊息「我喜歡U」，之後竟在教室「試水溫」，對小如親吻、摸臀又揉胸。小如事後覺得噁心、會做惡夢，因此揭發。台南高工將曾男免職，並移送懲戒法院審理，懲戒法院一審判處休職，上訴二審後，28日改判撤職，並停止任用1年。

本案先前由懲戒法院一審判決休職1年，但教育部認為判決太輕，提出上訴。而懲戒法院去年7月由一級一審制變更為一級二審制後，就依《懲戒法院第二審言詞辯論實施辦法》，挑選夙負盛名的公法學者程明修教授、吳志光教授以及李東穎助理教授，開庭辯論並陳述意見，乃是我國首例懲戒法院選任學者就有判決違背法令之法律爭議，進行言詞辯論程序的案件。

判決指出，曾男因指導選手培訓及準備鐵路特考等機會，認識小如，2人在LINE上多次傳訊，關係熱絡。不過涉世未深的小如，以為這是純純的愛，傳訊息「我喜歡U」、「應該是我要問那你想我嗎？」給曾男；曾男以為2人關係匪淺，不顧對方僅是高中二年級的學生，在2018年9月間，趁在教室獨處的機會，對小如碰觸、擁抱、親吻、摸臀部及胸部。

小如對這些舉動不能接受，還因此晚上做惡夢。隔沒幾天，小如傳訊給曾男說：「我不喜歡被碰被親。」之後刻意疏遠。沒想到2019年初，曾男又以慶生的名義，邀小如到教室，而後又擁抱小如。小如氣的當場轉頭而去，隨後向校方提出性騷擾的檢舉，校方召開性平會進行調查。而小如也在性平會上說：「他起先在LINE有些開玩笑的話，我沒放在心上，後來感覺他在試探、試水溫，從搭肩、摸臀部、胸部、擁抱到親吻。」

因曾男有多次記功、嘉獎的紀錄，校方性平會最後認定他言行不檢，嚴重損害公務人員聲譽，一次記二大過免職，並送懲戒法院議處。懲戒法院一審判決將曾男休職1年，案件上訴二審後，懲戒法院二審改判將曾男撤職，並停止任用1年。