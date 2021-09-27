花酒宴有爽到！廠商免罰、驗收大放水　北市水利處官員判囚16年

▲北市前水利處官員收賄喝花酒，包庇廠商，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市政府工務局水利處前技工黃明仁，於2013至2014年間，接受業者賄賂與喝花酒招待，再以驗收放水、免罰違約金等方式包庇業者，一審判刑8年4月，二審改加重判刑16年、褫奪公權5年。案經上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

判決指出，黃男自2008年起至2014年間，任職臺北市政府工務局水利工程處（北市水利處）工務科南區工務所技工，負責辦理工程採購案件之現場施工監督、施工廠商資料審查、公文簽辦、驗收查驗及委外監造管理等業務。卻在任內負責的多起標案中，接受廠商賄賂、喝花酒招待，並做出貪污對價行為。

法院調查發現，他在景美溪（萬芳交流道至萬芳路段）右岸堤防新建及河道整治工程、文山區興隆路涵管改善工程委託監造工作、雨水下水道結構修補工程（南建國集水分區）中，多次收受廠商現金賄賂，也接受廠商邀請，前往有女陪侍的酒店飲酒作樂。

之後黃男洩漏變更設計議價會議記錄等文件，且包庇監造公司員工在簽到表偽簽離職監工姓名，用以表示他有到場監控。另外也放水查驗，讓業者順利過關完成竣工；甚至邀集同事，一同接受廠商招待喝花酒，一起予以包庇請領監造服務費及規避扣罰。案經檢調單位調查後，檢方對黃男以及另名台北市水利處南區工務所前技工王雅康，以及行賄的多名廠商，一併提起公訴。

一審法院認定黃男部分行為無罪，將他判刑8年4月、褫奪公權5年；王男判刑3年4月、褫奪公權1年。案件上訴二審後，高等法院改認定黃男全數有罪，重判有期徒刑16年、褫奪公權5年；王男改判有期徒刑3年、褫奪公權2年。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。