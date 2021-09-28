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「30分鐘800元、牽手一次加430元」　陸「日租男友」悄然流行

▲男友,日租,一日。（圖／CFP）

▲大陸青年族群中悄然出現「一日男友」的情感沈浸式體驗服務。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

「日租男友」是大陸青年群體中悄然出現的一種新興行業，在不少社交軟體上都可以搜索到相關情「情感沈浸式體驗」服務。在電商平台淘寶上搜索「一日男友」，服務價格或從幾十元（人民幣）一小時的「盲盒」到30分鐘190元人民幣（約800元新台幣）的「首席」不等。有的商家甚至宣稱，「一日男友」是閨蜜生日的「最佳禮物」。

▲男友,日租,一日。（圖／CFP）

▲「日租男友」明碼標價，牽手等親密行為還要加錢。（圖／CFP）

《中青報》報導，在《小紅書》平台上有不少博主（部落客）分享了「一日男友」的現場體驗。其中一位名叫「周富貴」的博主就在上海「The Promised Land悅島」的實體店裡，通過盲盒方式抽取找到一名中泰混血的男友，兩個小時收費600元人民幣（約2580元新台幣）。

體驗過程中，這名「男友」陪著該名博主一起喝奶茶、吃小吃、拍大頭貼，但拒絕牽手、接吻、餵飯等。不過，這間店在B站上的全名為「上海悅島男執事桌游體驗店」，是一間以陪玩桌遊性質的娛樂店家。

一名女網友「賽娜」（化名）收到閨蜜送來的線下「一日男友」服務抵用券作為生日禮物。約會當天，一個身著黑色大衣內搭淺藍色襯衫、戴大方框眼鏡的帥氣男生出現在約定好的咖啡店內。當賽娜想嘗試牽手的親密舉動時，對方會面帶微笑柔聲說，「牽手是要另外收費的，一次100元人民幣（約430元新台幣）。」

▲男友,日租,一日。（圖／CFP）

▲日租男友服務甚至還有包夜選項，價格是1.5倍。（圖／CFP）

現年22歲的阿唐（化名）自稱是某「一日男友」商店的「首席」服務員。就阿唐所在的店鋪而言，客服會提供給顧客「盲盒」、「金牌」、「鎮店」、「首席」等不同等級的男友類型供顧客選擇，價位也有天壤之別，還可提供包天、包周、包月等服務。

阿唐表示，他和店家按五五比例分成，「一筆100元（人民幣，下同）的單，我可以拿50元，客服抽10元，還有40元歸店鋪所有。」此外，如果下單前客人提出想要看照片、聽語音進行挑選，每人每條還要額外收費3元。店鋪甚至有提供夜間24點到隔天7點的「過夜服務」，價格為日常價的1.5倍。

對此現象，上海政法學院教師、上海市法學會未成年人法研究會副秘書長郗培植表示，租借「一日男（女）友」的行為從法律上看是雙方訂立了一份類似勞務合同的契約，租借人支付報酬，「男友」或「女友」提供聊天、陪逛街等正常服務。

不過，郗培植強調，服務內容必須符合法律並且不違背公序良俗，「由於男女朋友身份關係的特殊性，在一些特定的場景中，極易產生違法甚至犯罪行為。」

郗培植指出，平台方在過程中作為提供服務的媒介，應當嚴格審查服務內容，如果有違法犯罪行為的發生，平台方需要承擔監管責任，「因此從規避風險、承擔社會責任的視角來看，平台應當禁止該類具有特殊人身關係的服務介紹。」

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