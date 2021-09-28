國民黨搶輸主席台怒斥替綠營「開後門」　游錫堃還原立院多年慣例

▲立法院長游錫堃上午出席民進黨創黨35週年餐會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立院黨團28日杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，但在跟綠營立委爆發「搶主席台」衝突時落敗，最終指控立院讓綠營「走後門」。對此，立法院長游錫堃受訪時表示，立院早上7點，前後門都會一起開，並沒有走後門問題。

蘇貞昌28日受邀赴立法院施政報告並備質詢，國民黨團立委一早與徹夜鎮守大門的民進黨立委爆發激烈的肢體衝突；到了上午7點，立院大門打開後，進而爆發藍綠立委搶佔主席台的衝突。

不過，在這波「搶主席台」的爭奪中，國民黨再度落居下風，他們則轉而痛斥立法院替民進黨立委「開後門」。對此，民進黨立委賴品妤則酸，「其實國民黨如果想的話，早上七點半，自2樓從天而降也可以」。

事實上，對於國民黨指控「走後門」一事，今天負責主持會議的立法院副院長蔡其昌也已經向國民黨立委費鴻泰多次說明，從前立法院長、國民黨籍的王金平時代以來，立法院在上午7點時，前後門都會一起打開，並沒有所謂替民進黨立委開後門的問題。

至於上午有行程的游錫堃，在圓山飯店受訪時表示，立法院議程都是朝野協商決定，大家應該依照協商的結論、共識來進行，才有辦法讓國會運作順利，但因國民黨團有意見，甚至指控立法院讓綠營「走後門」。

對此，游錫堃解釋，立法院早上七點開門，前後門都會一起開，這個也沒有問題。他也提到，他和立法院秘書長隨時保持聯絡，但現在議事仍無法進行，現在就在協商、溝通，希望能依照原來朝野黨團協商，大家的共識來進行。

對於國民黨再次以肢體衝突杯葛會議進行，游錫堃呼籲，站在國會行政的立場，他希望任何政黨都不要破壞公物，因為這個會期要處理的議案很多、很急，包括今年的國營事業預算都還沒通過，「我想國會應該要對全民負責」。

游錫堃強調，他希望不管是明年度的預算、去年度的結算，今年度的國營事業預算、特別預算等，都能儘速處理，讓行政部門好做事。