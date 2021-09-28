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境外移入「5人打過疫苗」！僅1人符合突破性感染　疫苗廠牌曝光

▲▼9/26指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增6例COVID-19境外移入。境外移入個案為3男、3女，年齡介於20歲至50歲，其中5人接種過疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日境外移入僅有1人突破性感染，7月在美國接種過2劑BNT，9月發病，其餘4人都不符合突破性感染。

今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自美國(2例，案16309、案16313)、日本(2例，案16310、案16311)、越南(案16312)、新加坡(案16314)入境，入境日介於9月13日至9月26日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

羅一鈞提到，2名日本境外移入個案在8月初都曾確診，雖然打過2劑BNT，但確診日距離第二劑疫苗接種時間未滿14天，因此不符合突破性感染。另外自美國、新加坡入境的30多歲女性與50多歲男性，則各接種過一劑AZ，同樣不符合突破性感染。

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指揮中心統計，截至目前國內累計3,329,815例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,312,650例排除)，其中16,205例確診，分別為1,571例境外移入，14,580例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計842例COVID-19死亡病例，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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