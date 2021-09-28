大陸推共同富裕後　發布「全面小康」白皮書：不讓一個人掉隊

▲大陸國務院新聞辦發表《中國的全面小康》白皮書。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室28日發表「中國的全面小康」白皮書，白皮書顯示，共產黨帶領中國人民從「小康之家」到「小康社會」，從「總體小康」到「全面小康」，從「全面建設」到「全面建成」，「不讓一個人掉隊，不讓一個區域落下，不讓一個民族滯後。」

據《新華社》報導，白皮書指出，全面建成小康社會，是邁向中華民族偉大復興的關鍵一步。100年來，中國共產黨團結帶領中國人民頑強拼搏，幾代人一以貫之、接續奮鬥，從「小康之家」到「小康社會」，從「總體小康」到「全面小康」，從「全面建設」到「全面建成」，小康目標不斷實現，小康夢想成為現實。

白皮書顯示，全面小康，重在全面。中國的全面小康，是物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展的小康；是不斷滿足人民日益增長的多樣化多層次多方面需求，不斷促進人的全面發展的小康；是國家富強、民族振興、人民幸福，多維度、全方位的小康。

白皮書強調，不讓一個人掉隊，不讓一個區域落下，不讓一個民族滯後，體現了實現人的全面發展和實現全體人民發展的有機統一，體現了實現「共同富裕」的社會主義本質要求。

白皮書稱，中國始終把自身發展置於人類發展的坐標中，始終把中國人民利益與各國人民共同利益結合起來，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者。中國全面建成小康社會，為構建人類命運共同體貢獻了中國智慧和中國力量。