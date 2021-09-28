　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

紅疹怪病襲捲澎湖！在地人40年首遇「一家5口都中標」：痛到無法好好睡

▲近日澎湖皮膚科出現看診潮，患者均主訴長紅疹、奇癢難奈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲近日澎湖皮膚科出現看診潮，患者均主訴長紅疹、奇癢難奈。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

澎湖近日出現不明怪病，有不少民眾皮膚出現大片紅疹，且奇癢無比，紛紛跑到醫院、診所等地就醫。有皮膚科醫師患部照片後推測，可能是植物性、昆蟲性皮膚炎，並非傳染性疾病。目前疾管署與醫學中心還在釐清可能原因。有澎湖居民表示，自己在當地住了40年第一次遇到這種狀況，晚上睡覺時更是痛苦難耐，每3、4個小時就要起床擦藥。

澎湖縣衛生局指出，中秋節過後這2週，有不少人因為皮膚出現類似蚊蟲叮咬的紅腫，且面積遍及手臂、脖子、後頸等，因患部奇癢無比，跑到診所就診，才發現原來有很多人都出現相同症狀，目前正在釐清問題，避免狀況擴散。衛生局已經由疾病管制科成立疫調小組，全力調查病因，並對症下藥，以解除民眾恐慌。

▲▼ 澎湖怪病 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據《三立新聞網》報導，在澎湖居住40年的陳大姐表示，他們一家5口都出現類似症狀，起初只有她在中秋節那天有起疹子，本來以為是被蚊子咬，但到這一兩天開始，其他家人也出現這種類似小水泡的疹子，但家人都沒什麼外出，推測不會吃到不乾淨的東西或是水的問題。

報導指出，陳大姐到醫院看診後，起疹子的地方擦完藥其他地方又會再長，就連孩子學校的同學也有過半人出現這類狀況，讓她相當擔心，以往就算換季、過敏都不會出現這類的狀況，希望縣府可以盡快解決。

▲澎湖皮膚科出現看診潮。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲澎湖皮膚科出現看診潮。

阮綜合皮膚科主任劉昭宏表示，根據患者的患部照片，患部都是一顆、一顆，和毛囊相關，紅疹也非全身性，因此可以判斷過敏物質是從皮膚吸收較多，初判較像植物性或昆蟲性皮膚炎，研判是近日澎湖當地季風飄散，造成過敏物質在空氣瀰漫造成的過敏反應，絕非傳染性疾病，應屬感染性疾病，不過詳細原因還是要經過試驗才知道。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
「4300萬」天價邀請參加節目　14歲全紅嬋做出決定了
超商驚見口罩正妹 　「彎腰爆乳」被看光光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

紅疹怪病襲澎湖！在地人40年首遇「全家都中鏢」：痛到無法好好睡

澎湖騎士拒檢狂催油門逃逸　逆向自撞牆「重傷頭部」慘死

馬祖酒廠推法藍瓷「媽祖護佑」瓶身　限量酒9／29起開放預購

快訊／詭異！台中男子稱燒炭尋短　4歲兒口鼻冒血陳屍主臥

東奧執法裁判紀華文是基隆人　林右昌接見聘市政顧問

淡水忠山農再社區「桂花冬瓜爌肉」　在家自煮農村料理大公開

快訊／3天前攜子燒炭　台中父醒來發現4歲兒亡…再買農藥尋短

金山警聯手石門農會攔阻詐騙　分局長林詮峰親赴頒感謝狀

台南校園BNT疫苗接種南藝大高中部　180學生接種141人

打疫苗當拚選舉？　陳怡珍爆有服務處通知打疫苗夾名片

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

澎湖爆怪病！皮膚「大面積紅腫」　民眾奇癢無比...衛生局介入調查

壯漢練腿重量MAX+彈力帶增難度　狂操4下秒斷「彈到蛋蛋」痛到失聲

報關業遭嚴查2000↑包裹堆成山　業者不滿怒訴：購買人才是破口

陳柏惟堅持台語質詢惹怒邱國正 嗆「你會叫法國人講中文嗎？」

滑手機被罵...16歲少年負氣點蠟燭 狠把4家人「反鎖屋內縱火」送法辦

紅疹怪病襲澎湖！在地人40年首遇「全家都中鏢」：痛到無法好好睡

澎湖騎士拒檢狂催油門逃逸　逆向自撞牆「重傷頭部」慘死

馬祖酒廠推法藍瓷「媽祖護佑」瓶身　限量酒9／29起開放預購

快訊／詭異！台中男子稱燒炭尋短　4歲兒口鼻冒血陳屍主臥

東奧執法裁判紀華文是基隆人　林右昌接見聘市政顧問

淡水忠山農再社區「桂花冬瓜爌肉」　在家自煮農村料理大公開

快訊／3天前攜子燒炭　台中父醒來發現4歲兒亡…再買農藥尋短

金山警聯手石門農會攔阻詐騙　分局長林詮峰親赴頒感謝狀

台南校園BNT疫苗接種南藝大高中部　180學生接種141人

打疫苗當拚選舉？　陳怡珍爆有服務處通知打疫苗夾名片

月子中心「1個月30萬」很貴？　暖男尪霸氣嗆： 女人生小孩是賭命

紅疹怪病襲澎湖！在地人40年首遇「全家都中鏢」：痛到無法好好睡

鋼琴女神封乳改走清純風！　甜美近況曝光…網狂讚：初戀的感覺

王彩樺大女兒「染粉金色淺髮＋空氣瀏海」！　美翻網：像混血兒

日劇宣傳新招！女社長「今晚我想來…」外送員到了　網：以為Uber Eats

WHO成立20人新團隊！　重啟「中國新冠疫情起源」調查

BMW 750i凶車要價4850萬！驚悚原因曝光　竟來自「25年前懸案」

湯文章／人民請求法官評鑑為何都不成立

大數據看紙本五倍券更具優勢？網友狂哀「後悔綁數位」

黃竣民／《海上交通安全法》掀起新一輪合縱、連橫

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

地方熱門新聞

台中父自殺醒來4歲兒亡　再買農藥尋短

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

父稱燒炭　4歲兒詭異口鼻冒血亡

紅疹怪病襲澎湖！在地人首遇全家都中標

騎士拒檢逃逸　逆向自撞牆慘死

快30分鐘！彰化客運19路發車了

東奧執法裁判紀華文　林右昌聘市政顧問

愛河24小時內2浮屍「河水恐怖轉紅」　環保局回應了

環保蟑螂車載滿營建垃圾夜衝　拒盤檢推倒女警

2021台南七股海鮮節登場

馬祖酒廠推媽祖護佑瓶身　限量酒9／29起開放預購

台南校園BNT疫苗接種南藝大高中

「北港版比薩斜塔」動工拆除　78米煙囪2階段解體

打疫苗當拚選舉？

更多熱門

相關新聞

癢爆了！澎湖鄉親皮膚炸紅疹　名醫揭集體中招關鍵

癢爆了！澎湖鄉親皮膚炸紅疹　名醫揭集體中招關鍵

近日澎湖有許多民眾反應，皮膚出現紅疹且奇癢難耐，導致皮膚科出現看診人潮。有皮膚科醫師看過患部照片後表示，紅疹多發於皮膚易裸露部位，應是植物性、昆蟲性皮膚炎，並非傳染性疾病，民眾不需過度擔心。

五倍券爽玩「全球十大秘密島嶼」！　航港局推200項船遊行程

五倍券爽玩「全球十大秘密島嶼」！　航港局推200項船遊行程

澎湖怪病！民眾皮膚紅腫奇癢無比　衛生局介入調查

澎湖怪病！民眾皮膚紅腫奇癢無比　衛生局介入調查

小琉球鬼頭刀澎湖「美食品嘗」　有吃、有秀搶搶滾

小琉球鬼頭刀澎湖「美食品嘗」　有吃、有秀搶搶滾

約妹子「澎湖火車站」見面！真實反應露餡

約妹子「澎湖火車站」見面！真實反應露餡

關鍵字：

澎湖疹子怪病

讀者迴響

熱門新聞

Sandy首放閃CEO未婚夫！從韓劇走出來的人

快訊／高雄女自轟亡！現場留13顆子彈

22歲網拍妹自轟亡　遺書讓姊崩潰

手機被沒收　男開槍爆頭熟睡母

《魷魚》紅衣人哪來的？網瘋猜：跟孔劉有關

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

放火燒全家　狠心兒：知道把門反鎖家人就出不來

iPhone 13開賣4天　這款全降價

女孩傳錯簡訊　對象竟是大咖男神

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

超商驚見遇口罩正妹！「彎腰跪地」4張照讓2.1萬人朝聖

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

4300萬天價邀請參加娛樂節目　全紅嬋做出決定了

更多

最夯影音

更多
牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走
《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面