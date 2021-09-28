紅疹怪病襲澎湖！在地人40年首遇「全家都中鏢」：痛到無法好好睡

▲近日澎湖皮膚科出現看診潮，患者均主訴長紅疹、奇癢難奈。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

澎湖近日出現不明怪病，有不少民眾皮膚出現大片紅疹，且奇癢無比，紛紛跑到醫院、診所等地就醫。有皮膚科醫師患部照片後推測，可能是植物性、昆蟲性皮膚炎，並非傳染性疾病。目前疾管署與醫學中心還在釐清可能原因。有澎湖居民表示，自己在當地住了40年第一次遇到這種狀況，晚上睡覺時更是痛苦難耐，每3、4個小時就要起床擦藥。

澎湖縣衛生局指出，中秋節過後這2週，有不少人因為皮膚出現類似蚊蟲叮咬的紅腫，且面積遍及手臂、脖子、後頸等，因患部奇癢無比，跑到診所就診，才發現原來有很多人都出現相同症狀，目前正在釐清問題，避免狀況擴散。衛生局已經由疾病管制科成立疫調小組，全力調查病因，並對症下藥，以解除民眾恐慌。

根據《三立新聞網》報導，在澎湖居住40年的陳大姐表示，他們一家5口都出現類似症狀，起初只有她在中秋節那天有起疹子，本來以為是被蚊子咬，但到這一兩天開始，其他家人也出現這種類似小水泡的疹子，但家人都沒什麼外出，推測不會吃到不乾淨的東西或是水的問題。

報導指出，陳大姐到醫院看診後，起疹子的地方擦完藥其他地方又會再長，就連孩子學校的同學也有過半人出現這類狀況，讓她相當擔心，以往就算換季、過敏都不會出現這類的狀況，希望縣府可以盡快解決。

▲澎湖皮膚科出現看診潮。

阮綜合皮膚科主任劉昭宏表示，根據患者的患部照片，患部都是一顆、一顆，和毛囊相關，紅疹也非全身性，因此可以判斷過敏物質是從皮膚吸收較多，初判較像植物性或昆蟲性皮膚炎，研判是近日澎湖當地季風飄散，造成過敏物質在空氣瀰漫造成的過敏反應，絕非傳染性疾病，應屬感染性疾病，不過詳細原因還是要經過試驗才知道。

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