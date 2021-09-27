老師疫情期間學會直播　蔡英文大讚：大家是孩子守護者、防疫英雄

▲總統蔡英文出席師鐸獎頒獎。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文27日出席「110年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」時表示，疫情期間，很多老師為了線上教學，都學會直播、錄影、上傳等新技能，也加班消毒、整理防疫隔版，「大家都是孩子重要的守護者，是台灣防疫的幕後英雄」。

由於明天（28日）就是教師節，蔡英文上午依慣例出席每年舉辦的「師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」。她在致詞時表示，疫情期間，很多老師為了線上教學，都學會了直播、錄影、上傳的新技能；也為了順利開學，加班消毒、整理防疫隔板，給孩子更安全的學習環境，「大家都是孩子重要的守護者，也是台灣防疫的幕後英雄」。

▼總統蔡英文出席師鐸獎頒獎。（圖／總統府提供）



蔡英文表示，今天得獎的每一位老師，雖然來自不同的教育階段及領域，但對於學生都是全心全意的付出，比如來自台中惠明盲校的羅綉靜老師，「羅老師除了透過自創符號，來幫助視障生學習；也引導聽障生打手語、聆聽古典音樂，讓他們也能聽見世界的聲音」。

蔡英文接著說，還有來自金門金城國中、投入教育工作40年的許志傑老師，許老師長期把自己訂閱的報章雜誌，帶到學校和學生一起閱讀、討論，不只提高了學生的閱讀寫作能力，也開啟孩子更廣闊的世界觀。

另外，蔡英文提到南港高中的余鑑紘老師，他同時是國家級的輕艇教練，在教學上非常熱心、也很交心，把一般人認為叛逆、但其實很有活動力的孩子，帶著一起練輕艇，讓孩子能夠在運動競技中，得到發揮潛能的機會，也讓台灣體育的發展越來越好。

蔡英文表示，無法一一介紹所有老師精彩、動人的故事，大家可以利用有空的時候多多交流，了解每一位老師的教育故事，相信都可以獲得很多啟發，「教育是一份偉大的事業，她感謝每位老師的奉獻及付出，讓孩子們能夠發掘潛力、培養專業的能力，以及實現自己的夢想」。

▼總統蔡英文出席師鐸獎頒獎。（圖／總統府提供）

