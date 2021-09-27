萬華茶室一對一輔導復業　柯文哲曝開放條件：扭轉黑黑臭臭不健康

記者黃巈禾／台北報導

指揮中心今（27日）宣布，MTV、KTV等部分休閒娛樂場所，自10月5日起有條件開放，八大行業則持續關閉。對於萬華茶室何時開放，台北市長柯文哲在疫情說明記者會表示，一個月前就有一對一輔導，例如公安、環保等都要標準化，等中央宣部開放，業者就可以來申請，符合規定就可開放。

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市府提供）



對於疫苗覆蓋率要達到多少才會鬆綁，柯文哲表示，隨著疫情趨緩，一定要逐步開放，以東京、阿姆斯特丹的例子來看，若突然解封幾乎都會出事，台北市的策略是對於別人失敗的例子不要重蹈覆轍。

柯文哲指出，既然北市星期一三五開記者會，就逐步解封，還有一點，疫苗要打多少才夠？當然是打越多越好，難道一劑打60％就沒效果？「我不認為」，打多少才安全，坦白講也沒有資料，隨著疫苗覆蓋率上升、疫情趨緩，「摸著石頭過河」，每一兩天放一點，這是一個比較安全的策略。

指揮中心要求唱KTV仍戴口署，對於北市稽查是否有困難？醫師沈政男稱最想看萬華茶室重新開放。對此，柯文哲表示，八大行業終究要解封，北市府對於萬華茶室開放一事，一個月前就有一對一輔導，例如食安、環保、噪音、建照及使照公安都有標準化，要安全，現在先輔導，等到中央宣布開放，業者就來申請，符合就開放。

柯文哲提到，希望此事，能扭轉過去黑黑臭臭、不健康的印象，讓萬華茶室變得明亮健康，總是每一次要進步，而北市府也會務實，不會預設立場認為對方就是做色情，現在一對一輔導業者，將來業者符合標準，來申請通過開放。

副市長蔡炳坤補充，針對有意願要復業的業者，正在進行一對一的輔導，包括書面預審、現場勘查，目前已經完成超過50家現場會勘，會勘當中會看到公安、違建等問題，就會請業者立即改善，改善後就會再做第二次會看，一旦八大開工，這些茶室業者開始申請營運，北市府是有準備的，跟業者共同把相關疫苗都做最好準備再開始營業。

副市長黃珊珊表示，明天會討論公園遊樂設施，現在北市封存，而校外教學、場地外借、大型活動如國慶煙火、大稻埕煙火等，也會每星期做檢討，八大行業的實名制現在看來有條件開放，但還是要讓警察同仁臨檢時可確實執行，會再做檢討才會陸續開放。