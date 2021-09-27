無照保母涉剪GG虐童　彰化縣府先罰3萬！憂她再犯擬提告

▲林姓4歲童受傷。（圖／林母提供，以下同）



記者游瓊華／彰化報導

彰化無照邱姓保母與黃姓同居男友今年6月涉嫌夾傷一名4歲男童下體，且燙傷男童，導致男童腳背潰爛、全身傷痕累累。由於邱女並無保母執照，卻狂收托小孩，彰化縣社會處依《兒童及少年福利與權益保障法》，決議對邱女開處最重3萬元的罰鍰。此外，社會處也透露，正與律師研議對邱女提告。

社會處透露，傷害罪是告訴乃論罪，為了避免邱女與家屬和解後又再犯，社會處擬向邱女提告。據悉，25歲的邱女與同居黃姓男友有一個4個月大寶寶，寶寶出生後由黃男母親在他處照顧，照顧的還算妥當。目前社會處研判並無安置的需求，但還是會去訪視寶寶的狀況。

這起案件在24日爆發，彰化北斗4歲男童因為疫情停課，5月母親在臉書社團徵保母，邱女在6月主動聯繫可照顧小孩，未料時隔一個月後男童被帶回，母親發現孩子滿身是傷，就醫檢查發現陰莖有開放性傷口、左側大腿挫傷以及雙側足部二度燙傷。

檢方指出，邱女（25歲）到案就一直聲稱身體不適，起初承辦檢方以為邱女只是裝病，惟經醫院檢查後，確認是腹部發炎，再加上偵訊結束後已入夜，邱女坦承動手，檢方諭知20萬元交保，然而邱女因沒能籌出交保金，最後改以限制住居。