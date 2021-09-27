一日2起山難！男登能安縱走墜谷慘死　1登山客忘憂森林受傷搶救中





▲男登能安縱走墜谷亡，空勤出動吊掛遺體下山。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投27日一連兩起山域事故！先是一名登山客登能安縱走下山途中，不慎跌落5、60公尺深的山谷，導致頭部嚴重撞擊死亡，而忘憂森林也傳出一名登山客受傷，救難人員目前正前往救援中。

南投縣政府消防局27日凌晨1時許接獲通報，稱一行20人的登山隊因能高越嶺西段6K、10K崩塌，目前仍有落石，官網公告暫停開放，因此改從再生山入山攀登能高安東軍山，27日預計從仁愛鄉奧萬大下山，但沒想到，卻在下山途中，同行的鄭姓男子在行經路線第二獵寮走約1公里左右往萬大南溪方向時，不慎滑落碎石邊坡約50米，頭部有2處嚴重撞擊傷，已沒了生命跡象。

南投縣政府消防局隨後立刻調派埔里、仁愛、中心碑分隊所屬山域搜救隊成員6名，也向林務局南投林區管理處、清境國民賓館徵調義消共計5名，上山協助遺體搬運。一直到27日中午12時許，搜救人員抵達事故現場接觸遺體，並將遺體搬運至合適的直升機吊掛點，由第二大隊前進指揮所及指揮科向消防署及空勤總隊申請直升機協助吊掛遺體。

另外，忘憂森林也傳出有登山客受傷消息，目前救難人員也正前往處理中，而南投縣政府消防局也呼籲登山客，登山前慎選登山領隊及登山隊伍，出發前智慧型手機可以先行下載「119報案APP」，幾乎沒有通訊信號的高難度百岳務必租借衛星電話，以利發生事故報案時，讓119值勤人員可以第一獲知待救者的座標位置。