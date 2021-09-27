抖音女神「十年開刀32次」　全身大改造對比照曝…網一面倒噴惡評

▲女網紅十年開刀32次「換臉」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

「換臉女孩」，「你能看到的都是假的」，這是大陸「醫美博主」歐陽瑩瑩在抖音帳號上，給自己打上的標籤。她10年內完成了32台外科手術、132個醫美項目，獲得了她認可的容貌-Angelababy式的眉弓、挺翹的鼻頭、完美的臉型、混血感的臉蛋。她的身體也不例外，分別做過腰部、臀部以及雙腿的吸脂手術，雙肩通過注射玻尿酸形成「直角肩」。

據《南方周末》報導，歐陽瑩瑩稱，她是先天性唇顎裂（俗稱兔唇）患者，「但是在娘胎裡長好了」，出生後嘴型還是有點歪，加上齙牙、蒜頭鼻，從國小到國中，同學們都排擠她，取外號恐龍、僵屍、豬扒。她說，「我長大以後，第一件事是要變美。」

▲現在，她已經換成混血感的容貌。（圖／翻攝自微博）

最在意的容貌「缺陷」改善後，歐陽瑩瑩的手術依然一個接一個，有一次前往南韓做手術後，臉被紗布包裹，腫成平常的三倍大，毫無血色，但她並不忌諱這些照片流出，她把每項整形經歷寫成日記，附上前後對比照，發布在醫美平台上，從2016年開始已累計發布499篇日記。

她同時也給醫美產品帶貨，例如一篇記錄她眉弓整形前後變化的日記，下方商品鏈接「假體墊眉弓」，已售出超過200份。她也將自己定位為醫美KOL（意見領袖），「想幫更多人在變美的路上少走彎路。」

▲她自爆曾是兔唇患者。（圖／翻攝自微博）

以整形為業，顯著改善了歐陽瑩瑩的生活。在一次直播中，她說自己以前做平面模特一天掙5、6000元（人民幣，下同），現在做醫美KOL一天能掙2、3萬元。

不過，網友們幾乎一面倒給出惡評，「假面」、「滿臉手術痕跡」、「整形上癮，該去看看心理醫生」，「然而照片上的她並不美麗」、「希望一個人的心理疾病，不要給社會帶來病態的審美」、「這是病人」。