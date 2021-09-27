用信封袋管錢！NanaQ只帶5百、不辦卡　「節儉狠招」挨罵了

▲NanaQ發片「女生節儉起來有多狠」。（圖／翻攝自YouTube／NanaQ）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber「NanaQ」因推廣極簡主義走紅，她聲稱日常生活中，不用化妝品、衛生紙、洗澡只用清水，甚至使用小方巾當「擦屁布」，大推這樣的方式很環保。近日她則是發影片「女生節儉起來有多狠」，分享自己身上不會放超過500塊現金、沒有信用卡，只會買生活必需品，話題再度吸引網友熱論。

NanaQ於24在YouTube發影片「女生節儉起來有多狠｜frugal living tips to save money」，4分16秒的內容中，她提到自己在斷捨離物慾後，就維持著理性消費的習慣，出門時都的是極簡小錢包，只有一個拉鏈袋及6個卡槽，「平時裡頭不放超過500元的現金，也不會放信用卡，因為我沒有信用卡。」

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▲NanaQ說自己沒有信用卡。（圖／翻攝自YouTube／NanaQ）

她指出，每個月5號一拿到薪水，她就會把規劃好的生活費領出來、放進信封袋裡，剩下的錢全轉到沒有卡片可以提領的戶頭，強制自己只能用信封袋裡的現金，「買東西只買自己需要並且喜歡的東西，不會利用衝動購物來排解壓力，或是獲得滿足。」

NanaQ還說，假日時間她不會特別想去逛街，「逛街對我來說，是一件很累、很浪費時間的消遣，我比較喜歡低成本、高品質的休閒娛樂，像是看書、畫畫、踏青等等。」

▲NanaQ強制自己每個月只能花信封裡的現金。（圖／翻攝自YouTube／NanaQ）

至於日常飲食，NanaQ說她很常自己下廚，比較常上菜市場買菜，去超市的話會優先選惜福良品。另外，因為肉品價格比較高，所以她很少買，選擇從雞蛋、豆類攝取蛋白質，平常也吃得很樸實無華。最後，她說因為自己沒在用化妝品、保養品、衛生紙、洗碗精等生活用品，所以在這部分的採買省了不少錢。

看到影片後，就有網友吐槽，「持續刷新三觀」、「家人很節儉，但都沒有蘋果筆電和手機、租兩萬元的房子、做光療、霧眉、刺青欸」、「既然是節儉生活，那為什麼要租這麼貴的房子」、「有這自制力的話，可以不必排斥信用卡，生活費信用卡分期，每月就有多的資金進可能進入投資領域。」但也有人認同道，「節儉是美德，沒有什麼好批評的」、「節儉是為了過上更富足的生活，這句結尾真的很棒很讓人觸動。」