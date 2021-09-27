快訊／大甲「三合院曝屍案」逆轉！酒友屋主涉殺人　深夜羈押

▲大甲發生離奇曝屍命案。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市一名60歲邱姓男子25日屍在大甲一處三合院民宅前。警方調查其中一名李姓屋主為邱男酒友，李男對於好友死在家門外，聲稱完全不知情，但對於許多案情細節避重就輕、多處說法兜不攏，加上屋內有疑似血跡等關鍵事證，檢警認為李男涉嫌殺人罪重大，26日晚間向台中地院聲請羈押，並於深夜裁定羈押獲准。

檢警表示，邱男25日上午9時許被一名鄭姓長照員發現，曝屍大甲一處三合院內的家門口，經法醫相驗，發現邱男遺體已經出現屍斑及腐爛情況，研判死亡至少2天以上，但由於無法從外表發現致命原因，只好擇日再行解剖，以釐清邱男死因。

檢警調查，邱男陳屍的位置在李男家門口，兩人酒友關係，經常一起三合院中喝酒聊天，但李男對於好友的死亡、為何會曝屍在家門等問題，一下子說自身患有重聽，沒有聽見屋外動靜，一下子又改稱不清楚情況、甚至一度聲稱不認識死者，說詞避重就輕且多處說法兜不攏，加上李男家中又發現不明血跡，認為李男涉有重嫌。

檢警26日晚間9時許，認定李男涉案情節重大，向台中地方法院聲請羈押；法院審理後認為李涉殺人重罪嫌疑重大，有逃亡之虞，昨深夜11時許裁定羈押。