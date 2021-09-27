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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文執政負債僅增3110億　馬英九執政增1.7兆負債

▲▼總統蔡英文出席「高雄驛起飛座落儀式」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對外界指控蔡英文執政不到6年舉債近兩兆元，行政院發言人羅秉成26日指出，蔡英文在2016年上任時，承繼馬英九留下的5.4兆負債，5年多來負債增加3,110億元，遠低於馬政府所增加的1兆7,324億元負債；此外，若不計算因疫情影響，而編列3215億的紓困振興特別預算，其實還替前朝還債達105億。

羅秉成表示，前總統馬英九於2008年5月底上任時，實際債務未償餘額是3兆6,664億，而在馬政府卸任前，增加了1兆7,324億元的負債，實際債務未償餘額累計達5兆3,988億元。

在蔡英文政府方面，於2016年5月底承繼馬前總統近5兆4千億的負債後，羅秉成表示，政府審慎財政管理，吸引境外資金匯回、強化貿易供應鏈，在全球疫情衝擊下，經濟成長表現亮眼，優於其他國家，在在顯示蔡政府之高度治理能力。

羅秉成表示，截至2021年8月底為止，我國政府實際債務未償餘額為5兆7,098億，也就是蔡政府上台後，5年多來僅增加3,110億元，遠低於馬政府所增加的1兆7,324億元負債，足見蔡政府比馬政府會持家。

此外，羅秉成強調，若不是發生全球性的肺炎疫情，影響國內經濟民生，而不得不額外編列特別預算，倘將中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算舉借數3,215億元之特殊情況不予計入，實際上蔡政府已替馬政府還債105億元。

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