五倍券已被看破手腳！王世堅對行政院喊話：數字過度樂觀

▲台北市議員王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

紙本五倍券25日開放預訂，截至26日下午3時，預定人數已突破450萬人。此次五倍券的數位、紙本預約都超過三倍券時祺，但民進黨台北市議員王世堅認為，行政院在三倍券時期就沒有監察消費端，因數位可統計才會推廣，卻浪費資源建設一次性的網路平台（五倍券官網），呼籲行政院別再裝神弄鬼，這些行為已被人民看穿。

面對數位券登記當機、限定網路加碼券等情況，王世堅24日在政論節目《庶民大頭家》表示，政府要發錢給民眾，總歸是好事一件，因此未來的一兩個月內，大概會是舉國同歡、普天同慶的情況，畢竟民眾因疫情苦悶了這麼久。然而，五倍券還是跟去年三倍券一樣，「行政院自己玩得很開心，把簡單的事複雜化」。

他坦言，他擔憂行政院的各部會，都會為了配合五倍券而動員，開始處理這些芝麻蒜皮的小事。另一方面，民眾也很清楚，五倍券就5000元，加碼券抽到最多加1000、2000元，民眾平常每月的開銷也不只5000、8000元，希望行政院可以正視這個問題。

▲王世堅認為，行政院想再次使用三倍券的網路計算方式，讓數字變得過度樂觀。（圖／記者李宜秦攝）



王世堅直言，去年三倍券的效益被行政院過度渲染，因為審計處早在第一時間打臉，當初三倍券單純以180萬人的數位券去推估2350萬人，行政院沒有去監察實際的消費端，就會讓數字變成過度樂觀。

可惜的是，行政院沒有聽進去，今年又花費9.6億元推行五倍券，並花錢設置新的網路平台供大家登記，再以各種加碼券的名義誘使民眾登記數位券，試圖擴大數位券的發放，讓消費後的數字可以「美化」，再次用同樣的方式。

「事實上人民已經看穿這件事情」王世堅表示，行政院應該要收心，事件過了就算了，要發就快發，別再裝神弄鬼，把人民搞得很貪小便宜，好像大家都要搶這種「小確幸」，也盡量減少一次型平台建置的費用。

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