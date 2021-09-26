從戶外運動中實踐CRPD　全國身障者槌球賽熱鬧開打

▲全國身心障礙者暨長青組樂活槌球錦標賽，26日在台南仁德區熱鬧開打，希望透過體育競技，具體實踐身心障礙者權利公約，打造尊重、平等的祥和社會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國身心障礙者暨長青組樂活槌球錦標賽，26日在台南仁德區熱鬧開打，除了鼓勵弱勢朋友們勇敢走向人群，踴躍參與運動之外，也希望透過體育競技，具體實踐CRPD（身心障礙者權利公約），打造尊重、平等的祥和社會，別具意義。

這場全國身心障礙者暨長青組樂活槌球錦標賽是今年度「運動 i 台灣」系列的重頭戲之一，選手們全力以赴的精神，令人感動，每當有精彩表現時，觀戰的民眾都不吝給予掌聲，熱情地加油、打氣。賽事在仁德運動公園舉行，採五角循環制，40隊參加，來自全國各縣市數百名身障者齊聚一堂，以球會友，開幕典禮後，還特地安排了CRPD的宣導。

CRPD是聯合國於2006年12月13日通過的有關保護身心障礙者人權的國際公約，為21世紀第1個人權公約，影響全球身心障礙者的權利保障。CRPD也是聯合國所通過的國際性公約中，首次用於保護身心障礙者的人權公約，內容在2007年3月30日向國際間公開，2008年5月3日正式生效。這次賽事的舉辦，就是要提供全國身心障礙者體驗槌球運動休閒的樂趣，避免他們因行動不便，產生自我封閉心態。透過比賽，不僅希望他們敞開心懷，走到戶外，更藉此活動讓全國各地的身障朋友彼此交流互動，消除與人群接觸的恐懼，強化自信。

主辦單位也動員志工來協助，讓身心障礙者勇於體驗活動的樂趣，還安排了長青組的賽事，邀請長輩一起共融，且相互觀摩。槌球融合了高爾夫球的握推桿技巧、撞球的打擊空間感，以及象棋的攻守鬥智等，對於提倡身心障礙者發展戶外休閒，相當適合，藉此建立樂觀進取的態度，尤其賽事講求團隊合作，可增進人際關係。主辦單位認為，透過比賽，推動身心障礙朋友的正當休閒，也促使政府重視國家的社會福利措施，積極有效地發展，在CRPD的實踐上，成功與世界接軌。

主辦單位也希望藉由比賽，可實現身心障礙者戶外運動的夢想，給予身心障礙者生命中不同的體驗，並提供身心障礙者接觸不同的多元文化環境，達成社區融合的機會，更重要的是，增進身心障礙者及其家庭照顧者共樂的機會，減輕家庭照顧者的負擔。更多活動資訊可至「台南i運動-運動i台灣」臉書粉絲專頁查詢。